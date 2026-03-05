국힘, 청와대 앞 항의시위

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 의원총회를 마친 뒤 손팻말을 들고 청와대 방향으로 이동하고 있다. /2026.3.5 이제원 선임기자

국민의힘 장동혁 대표(가운데)와 송언석 원내대표(오른쪽) 등 국민의힘 지도부가 5일 청와대 사랑채 앞에서 현장 의원총회를 마친 뒤 ‘사법파괴 3법’ 등이 적힌 손팻말을 들고 항의시위를 하고 있다. 장 대표는 “이 정권은 사법부를 발아래 두고 독재의 액셀러레이터를 더욱 거세게 밟을 것”이라고 말했다.