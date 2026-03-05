천궁-II 성능 본 중동국… K방산 ‘러브콜’ [美·이란 전쟁]

이란발 포격 대비 확보전 나서

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동전쟁이 미사일과 드론을 퍼붓는 ‘공중전’으로 전개되면서 가성비(가격 대비 성능) 높은 한국 방공 무기에 중동 국가들이 주목하고 있다. 특히 한국산 방공 시스템인 천궁-II(사진)가 미국산 못지않은 성능을 입증하며 이를 종합 설계한 LIG넥스원과, 천궁-II의 발사대·추진 기관·레이더를 담당한 한화그룹의 중동 내 입지가 강화되고 있다.

천궁-Ⅱ 지대공유도탄이 가상의 표적을 향해 발사되고 있다. 합참 제공

5일 업계에 따르면 천궁-II를 수입한 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아, 이라크는 앞서 계약한 물건의 긴급 조달을 요구 중인 것으로 알려졌다. 중동 국가 중 천궁-II를 최초로 도입한 곳은 UAE로, 2022년 10개 포대 납품 계약을 체결한 뒤 현재까지 2개 포대가 배치됐다. UAE는 이란의 미사일 공격에 나머지 8개 포대의 조기 납품을 요청했으나, 정부는 군사적 충돌이 격화하는 지역이라 쉽게 옮기기 어렵다는 점에서 난색을 표한 것으로 전해졌다.



천궁-II는 이번 중동전쟁에서 미국 록히트마틴의 ‘패트리엇’(Patriot PAC-3 MSE)에 비해 절반 이하의 가격에도 유사한 성능을 보인 반면, 중국산을 이용한 이란은 미국과 이스라엘이 1000여곳을 목표로 정밀 타격하는 동안 단 한 대의 공격기도 격추하지 못했다. LIG넥스원은 중거리 방공시스템인 천궁-II가 중동에서 성공적으로 데뷔하면서 ‘장거리 고고도 요격 체계(L-SAM)’의 수출도 늘 것으로 기대하고 있다.