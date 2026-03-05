중동 상황부터 챙긴 李대통령… “시급한 과제는 국민 안전” [美·이란 전쟁]

이재명 대통령은 동남아시아 순방 귀국 이튿날인 5일 곧바로 국무위원들을 불러모아 중동 상황을 점검하며 정부의 대응 방향을 국민들에게 설명하는 데 공을 들였다. 이 대통령은 “경제 전반에 상당한 어려움이 예상된다”면서도 “넘어진 김에 쉬어간다”는 말을 인용하며 이번 사태를 재생에너지로의 전환과 주식시장 등 경제 체질 개선의 계기로 삼겠다는 의지를 내비쳤다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 임시국무회의에서 일부 주유소가 최근 중동에서 위기가 이어지는 것을 틈타 휘발유 가격을 크게 올리는 데 대해 ‘바가지’라고 지적하며 대응책 마련을 요구했다.
강유정 청와대 대변인은 사후 브리핑에서 “(이 대통령은) 영업정지, 담합 조사 등 기존의 제재 조치를 넘어서는 과태료 및 과징금을 주문했고, 주유소 신고제 등을 개선하거나 영업정지 기간을 획기적으로 늘리는 식의 근본적인 사고 전환이 필요함을 강조했다”고 전했다.
정부는 이와 관련해 석유류 최고가격 지정 등 모든 정책 수단을 동원해 대응하기로 했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 3차 회의’에서 “국제 가격의 국내 반영 시차 등을 감안할 때 아직 국내 가격에 실질적 영향을 줄 시점은 결코 아니다”며 “이런 상황에도 불구하고 과도하게 가격을 인상해 폭리를 취하는 것은 민생을 좀 먹는 몰염치한 행위”라고 질타했다.
이 대통령은 원유, 가스, 나프타 등에 대한 긴급 수급 안정책과 더불어 에너지 수급처 다각화 등을 주문했다. 강 대변인은 “(이 대통령은) 이번 기회에 지역에서 생산된 에너지를 지역에서 소비하는 ‘지산지소’ 에너지 정책과 전기요금 차등제 도입 등 산업 체질 변경과 국토 불균형 문제 해결도 고려해 봐야 한다고 강조했다”고 말했다.
아울러 이 대통령은 이번 사태를 계기로 산업·경제 체질을 근본적으로 강화해야 한다고 주문했다. 회의에서 정부와 여당이 입법을 추진 중인 ‘주가 누르기 방지법’을 언급한 이 대통령은 “전 세계 어떤 자본시장보다도 더 합리적이고 공정하고 투명하게 예측 가능한 시장을 만들어야 되는데, 그렇게 하기 위한 정책적 조치나 입법 조치들은 이번 기회에 좀 더 속도를 내면 좋겠다”고 말했다. 또 “무엇보다 시급한 과제는 국민의 안전 문제”라며 “관계 당국은 주재원 출장자, 유학생, 여행객 등 현지 체류 중인 우리 국민들을 빠짐없이 파악하고 만일의 상황에 대비한 비상철수 대책을 이중삼중으로 치밀하게 준비해 달라”고 요구했다.
이 대통령은 안규백 국방부 장관으로부터 관련 보고를 받고는 “어쨌든 한반도 안보 상황을 잘 관리하는 게 정말로 중요하다”며 “(앞으로 분쟁이 일어날 지역이) ‘이번에는 북한이다’ 이런 이상한 소리를 하는 사람도 있던데, 그렇게 해서 한반도의 평화와 안정을 불안하게 만들어서 무슨 득이 되겠느냐. 이런 부분에 대해서도 각 부처에서 가능하면 국민들이 불안하지 않게 적극적으로 관리하면 좋겠다”고 했다.
정부는 최근 중동에서의 위기 상황으로 인해 피해를 본 기업들을 위한 지원책을 속속 내놓고 있다. 국세청은 해운·항공, 정유·석유화학, 중동 수출기업·건설플랜트 등 중동 상황으로 피해를 입은 중소·중견기업들이 신청할 경우 법인세 납부기한을 당초 3월31일에서 6월30일로 3개월 연장해 주기로 했다. 이번 상황으로 원가 부담이 급증한 해운·항공 및 정유·석유화학 업종에 대해서는 직권으로 세무조사 착수를 보류할 계획이다. 산업은행, 기업은행, 신용보증기금은 중동 상황 피해 기업에 13조3000억원 규모의 금융지원 프로그램을 운영하고, 기존 대출·보증은 1년간 전액 만기연장을 실시하고 있다.