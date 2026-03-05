美 보란 듯 ‘해상 핵무력’ 과시한 김정은 [美·이란 전쟁]

최현號 미사일 시험발사 참관

“해군의 핵무장화 만족스러워”



美 국방 “이란 핵 야망 다룰 것

그 과정에서 北에 충분한 신호”

미국·이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁이 격화하는 가운데 김정은 북한 국무위원장이 신형 구축함 최현호의 훈련을 점검하고 함대지 전략순항미사일 시험발사를 참관했다.

김정은 북한 국무위원장이 3∼4일 신형 구축함 최현호에 탑승해 승조원들과 함께 함정의 성능을 점검하고 있다. 조선중앙통신·연합

조선중앙통신은 5일 김 위원장이 3∼4일 남포조선소에 있는 5000t급 구축함 최현호에 올라 “해병들의 함운용훈련 실태와 함의 성능 및 작전수행능력평가 시험공정을 료해(파악)했다”고 보도했다. 김 위원장은 3일 항해시험 참관 후 “이와 같은 또는 이 이상급의 수상함을 새로운 5개년 계획기간에 매해 2척씩 건조해야 하며 방대한 수상함선 전력 건설에 관한 계획을 정확히 집행해야 한다”고 강조했다.



4일 최현호에서 실시된 함대지 전략순항미사일 시험발사에선 순항미사일 4발이 함정에서 연속으로 발사됐다. 북한은 지난해 4월 최현호의 첫 무장 시험 당시 순항미사일 발사 장면을 공개했으나, 함정에서 순항미사일을 연속으로 쏘는 능력을 과시한 것은 이번이 처음이다.

김 위원장은 “해군의 핵무장화는 만족스럽게 수행되고 있다”며 “5개년에 걸치는 앞으로의 국방발전계획 실행과정은 우리 무력의 구조를 또 한번 바꾸는 변천과정”이라고 밝혔다.



한편 미국은 이란에 대한 공습이 대북 메시지가 된다고 밝혔다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 4일(현지시간) 브리핑에서 북한이 미국의 대이란 군사작전을 비판한 것에 대해 “우리는 이란의 핵 야망을 다룰 것이며, 그 과정에서 충분한 신호를 보낼 것”이라고 답했다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 핵무기 추구를 이유로 이란을 공격한 것이 북한에 대한 미국의 태세에 변화를 주느냐는 질문에 “북한과 관련해 어떤 입장 변화도 없다”고 밝혔다.