추가 차출 없이 ‘청와대 3실장 체제 유지’ 전망 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거에 출마하는 공직자 사퇴 시한인 5일 청와대 참모진 중 추가 사퇴자가 나오지 않으면서 기존 ‘3실장’ 체제가 유지될 것으로 보인다. 이날 대통령 직속기관에서는 김경수 지방시대위원장이 사직 처리와 함께 본격 선거 준비에 돌입했다.
김 전 위원장은 이날 더불어민주당에서 경남지사 후보로 단수공천을 받으며 출마 채비를 마쳤다. 김 전 위원장은 “지역 발전에서 뒤처지고 있는 경남을 다시 일으켜 세우라는 당원 동지들과 경남도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다”며 “도지사직을 끝까지 다하지 못했던 송구한 마음을 경남의 변화와 발전으로 도민들께 보답하겠다”는 소감을 밝혔다.
청와대 참모진 중 일찌감치 선거 준비에 돌입한 이들은 우상호 전 정무수석과 김병욱 전 정무비서관, 김남준 전 대변인 등이다. 이와 함께 행정관급까지 포함하면 청와대 내 출마 규모는 10여명에 이를 것으로 전망된다.
우 전 수석은 민주당에서 강원지사 단수공천 후보로 결정됐다. 우 전 수석은 이날 강원지사 선거 예비후보 등록을 한 뒤 “대통령이 (윤석열에서) 이재명으로 바뀌었을 뿐인데 대한민국이 정말 눈부시게 바뀌고 있다. 강원도도 도지사가 바뀌면 어떻게 변하는지 피부로 느끼실 수 있도록 만들겠다”고 말했다. 국민의힘에선 일찌감치 안재윤·염동열씨가 예비후보 등록을 했고, 김진태 강원지사도 출마할 것으로 예상된다.
김병욱 전 정무비서관은 이날 이재명 대통령의 정치적 고향 격인 경기 성남시장 출마를 선언하며 “지난 3년 시정의 비효율을 끊어내고 인공지능(AI) 기반 ‘성남형 실리콘밸리’를 구축하겠다”고 밝혔다.
김남준 전 대변인은 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 희망하고 있다. 송영길 전 대표도 출마 의사를 밝혀 민주당 내 교통정리가 필요한 상황이다.
이외에 이선호 전 자치발전비서관은 울산시장에 서정완 전 행정관은 경기 하남시장에 각각 출마한다. 또 진석범 전 보건복지비서관실 선임행정관은 경기 화성시장, 김광 전 자치발전비서관실 행정관은 계양구청장 선거에 나선다. 성준후 전 국민통합비서관실 행정관은 전북 임실군수에 도전한다.