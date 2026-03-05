“내일 아침 우산 챙기세요” 오전까지 전국 눈·비… 오후부터 ‘찬바람’ [내일날씨]

금요일인 6일은 전국에 내리는 눈과 비가 오전 중 대부분 그치겠으나, 오후부터는 찬 바람이 강하게 불며 주말 내내 쌀쌀한 날씨가 이어질 전망이다.

지난 2일 강풍을 동반한 비가 내린 가운데 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

5일 기상청에 따르면 전날 늦은 오후부터 시작된 강수는 6일 새벽에서 오전 사이 그치겠으나, 중부지방과 전북, 산지를 중심으로는 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳이 있겠다.

6일까지 예상되는 적설량은 강원 산지 5~10cm(많은 곳 15cm 이상), 강원 중·북부 내륙 3~8cm, 경기 북부와 남동부 및 충북 북부 1~5cm 등이다. 서울과 인천, 경기 남서부 등에는 1cm 미만의 눈이 쌓이겠다. 같은 기간 전국 대부분 지역의 예상 강수량은 5~20mm 내외로 예보됐다.

6일 아침 최저기온은 영하 2도에서 영상 9도, 낮 최고기온은 영상 5~14도 분포를 보이겠다. 하늘은 전국이 대체로 흐리겠으나 오후부터는 찬 바람이 강하게 불면서 평년보다 낮은 기온을 기록하겠다.

특히 비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로 살얼음이 얼어 미끄러운 곳이 많겠으니 교통안전에 각별한 주의가 필요하다. 미세먼지 농도는 전국이 ‘보통’ 수준을 유지하겠으나, 수도권은 초미세먼지가 ‘한때 나쁨’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

토요일인 7일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침 기온이 전날보다 5~10도가량 뚝 떨어지며 본격적인 추위가 시작되겠다. 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 1도 사이를 기록하겠으며, 시속 55km 안팎의 강한 바람이 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

해안가와 산지를 중심으로는 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

일요일인 8일은 아침 최저기온 영하 7도에서 영상 2도, 낮 최고기온 영상 6~12도로 기온이 차츰 오르며 평년 수준을 회복하겠다. 전국이 맑아 야외 활동에는 큰 무리가 없겠으나, 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 크게 벌어지는 곳이 많아 환절기 건강관리에 유의해야 한다.

기상청 관계자는 “비가 그친 뒤 주말 사이 강풍과 함께 기온 변화폭이 매우 크겠으니 옷차림 등 건강관리에 각별히 힘써달라”고 당부했다.