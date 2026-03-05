대구 달서구, ‘지역∙산업맞춤형 일자리창출 지원’ 등 2개 사업 동시 선정

대구 달서구는 대구시가 주관한 ‘2026년 지역∙산업맞춤형 일자리창출 지원사업’ 공모에 2개 사업이 동시에 선정돼 시비 1억9300만원을 확보했다고 5일 밝혔다.

달서구는 이번 선정으로 구비 8300만원을 포함한 총 2억7600만원의 예산을 들여 지역 특성을 반영한 ‘달서형 맞춤 일자리사업’을 본격 추진한다. 달서구는 구∙군 가운데 유일하게 2개 사업이 선정되는 성과를 거두며 지역 맞춤형 일자리 정책의 경쟁력을 입증했다.

대구 달서구청 전경

‘지역∙산업맞춤형 일자리창출 지원사업’은 지역의 고용문제 해결을 위해 구∙군이 제안한 사업을 대구시가 심사∙선정하는 공모사업이다. 지역 산업 구조와 인력 수요를 반영한 전략적 사업 발굴로 높은 평가를 받았다. 이번에 선정된 사업은 미래모빌리티 전환 기업 고도화 지원사업과 인공지능(AI) 컨넥트(CONNECT) 제조∙품질 전문가 양성사업이다.

‘미래모빌리티 전환 기업 고도화 지원사업’은 지역 기업을 대상으로 국제표준 인증 획득 지원, 경영시스템 개선 컨설팅, 실무자 역량 강화 교육 등을 제공해 기업의 글로벌 경쟁력을 높이고 고용 창출을 유도하는 사업이다. 수행기관으로는 한국기술사업화진흥협회가 참여한다.

‘AI CONNECT 제조·품질 전문가 양성사업’은 AI 기술의 산업 현장 적용이 가속화되는 환경에 대응해 지역 청년을 대상으로 AI 기반 제조∙품질 전문 인력을 양성하는 사업이다. 한국품질재단과 협력해 기업 수요 맞춤형 교육, 취업캠프, 1대1 밀착 취업컨설팅 등 체계적인 취업 지원 프로그램을 운영한다.

이를 통해 기업의 인력난을 해소하고 청년 인재의 지역 정착을 도모할 계획이다. 사업 참여를 희망하는 기업과 청년은 각 수행기관을 통해 신청 요건과 절차를 확인한 후 접수하면 된다.

이태훈 달서구청장은 “지역∙산업맞춤형 일자리사업을 내실 있게 추진해 산업 환경 변화에 기업과 청년이 능동적으로 대응할 수 있도록 하겠다”며 “앞으로도 현장 수요를 반영한 실효성 높은 일자리 정책을 지속적으로 발굴∙추진해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 이끌겠다”고 밝혔다.