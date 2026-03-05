GS자회사 자이에스앤디, ‘상주 자이르네’ 773가구 분양…11일 특별공급

최고 29층·총 773가구 상주 최대 규모

6년 만에 분양...상주 최초 스카이커뮤니티 도입

GS건설 자회사 자이에스앤디가 경북 상주시에 공급하는 ‘상주 자이르네’가 6월 본격 분양 일정에 돌입한다.

5일 자이에스앤디에 따르면 상주자이르네는 경북 상주시 함창읍 윤직리 840번지 일원에 지하 2층∼지상 최고 29층, 총 773가구 규모로 조성된다. 전용면적 84㎡~135㎡ 중대형 평형으로 구성된다.

상주자이르네 조감도. 자이에스앤디 제공

청약 일정은 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위, 13일 2순위 접수가 진행된다. 1순위 청약은 상주시와 경북, 대구 거주 만 19세 이상 세대주 또는 세대원이 대상이다. 청약통장 가입기간 6개월 이상이고 지역·면적별 예치금 기준을 충족해야 한다. 재당첨 제한은 없으며 계약금 완납 후 분양권 전매가 가능하다.

단지는 자이에스앤디가 시공하는 ‘자이르네’ 브랜드로 공급된다. 판상형 위주 설계와 남향 중심 배치를 적용했으며 피트니스센터, 실내골프연습장, 사우나, 작은도서관, 독서실 등 커뮤니티 시설이 계획돼 있다. 여기다 단지 내에는 국공립 어린이집과 다함께돌봄센터가 조성될 예정이다. 분양 관계자는 “교통과 교육 여건 모두 실수요자들의 마음을 사로잡고, 대규모 산업단지 조성 호재까지 더해졌다”고 설명했다. 견본주택은 경북 상주시 함창읍에 마련된다.