안승대 포항시장 예비후보 “빈집 정비를 제2의 새마을운동으로, 포항 도심 회복의 출발점 삼겠다”

안승대 포항시장 예비후보는 5일 포항시청 브리핑룸에서 방치된 빈집을 도시의 자산으로 전환해 포항을 다시 세우겠다며 빈집 정비를 포항 도심 회복의 출발점으로 삼겠다고 밝혔다.

안 예비후보는 빈집은 방치할수록 급격하게 늘어나게 된다며 신속하고 과감하게 정비해야 한다고 강조했다.

안승대 포항시장 예비후보는 5일 포항시청 브리핑룸에서 방치된 빈집을 도시의 자산으로 전환해 포항을 다시 세우겠다고 강조하고 있다. 안승대 제공

붕괴 위험이 있는 빈집은 빠르게 철거해 주차장, 쉼터, 소공원, 마을텃밭 등 생활 인프라로 전환하고, 리모델링이 가능한 빈집은 청년주택·신혼주택, 창업공간, 공유오피스, 문화예술 공간, 작은도서관 등 지역 공동체 거점으로 재탄생시키겠다는 계획이다.

그는 “공공시설의 신축 보다는 리모델링을 통한 재활용에 우선을 두겠다”며 “버려진 집을 청년과 신혼부부가 돌아오는 공간으로 만들겠다”고 말했다.

주거복지 정책도 도시재생과 통합 추진한다는 방침이다.

독거노인과 취약계층 주거환경 개선을 위해 집수리 자원봉사단을 운영하고 기업 사회공헌과 연계한 민관 협력형 ‘포항형 해비타트 모델’을 구축해 삶의 질 향상 중심 주거복지를 실현하겠다고 밝혔다.

빈집 문제의 근본 해결을 위해서 전수조사를 통한 데이터베이스 구축, 빈집 거래·정보 통합관리 플랫폼 운영, 장기 방치 건축물 관리계획 제출 의무화 등 관리 체계도 마련하겠다고 설명했다.

또한 도시재생 사업과 연계해 범죄예방환경설계(CPTED)를 적용하고, 에너지 제로 건축과 그린 리모델링, 스마트시티 기술을 접목해 노후 주거지를 안전하고 효율적인 스마트 생활공간으로 전환하겠다는 구상도 제시했다.

이와 함께 노후화가 심한 지역은 구역별 지구단위 정비계획을 수집하고, 모듈러주택 도입 등 포항 특색에 맞는 집단 주거 모델을 시범사업으로 추진한 뒤 단계적으로 확산하겠다고 밝혔다.

안승대 포항시장 예비후보는 “강철도시 포항에 맞는 주택 정책을 도입해 새로운 철강 수요 창출 효과까지 만들겠다”고 덧붙였다.

사업 추진 방식은 시민 참여형으로 설계했다.

빈집 정비 전담 TF와 도시·건축·주거복지 전문가 자문단을 구성하고 주민 협의체를 운영해 정책 전 과정에 시민 의견을 반영하겠다는 계획이다.

도심청소 등 환경정비도 지속 추진하면서 빈집 정비를 시민이 함께하는 도시 회복 운동으로 만들겠다는 뜻을 밝혔다.

안승대 포항시장 예비후보는 “포항은 새마을운동의 발상지”라며 “과거 새마을운동이 마을을 바꿨다면 이제는 빈집 정비가 도시를 바꿀 차례”라고 말했다.

이어 “버려진 공간을 도시의 자산으로 바꾸고 단절된 골목을 사람과 문화가 흐르는 길로 되살려 포항을 다시 세우겠다”고 밝혔다.