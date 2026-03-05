전남광주특별법 통과…김영록 지사 “대통령 결단 감사”

김영록 전남도지사는 전남·광주 행정통합 특별법이 국무회의를 통과한 것과 관련해 “대통령의 결단과 지원에 감사하다”고 밝혔다.

김 지사는 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “전남광주통합특별법이 국무회의를 통과했다”며 “전남과 광주의 통합 추진은 저의 제안으로 시작됐고, 강기정 광주시장과 함께 통합 추진 선언을 하며 본격화됐다”고 말했다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

이어 “1월 9일 청와대 초청 오찬에서 대통령께서 일부 반대 기류를 정리해 주신 것이 통합 추진의 중요한 계기가 됐다”며 “특히 약 20조원 규모의 재정 인센티브가 제시되면서 통합 추진에 필요한 동력을 확보할 수 있었다”고 설명했다.

또 “속도감 있는 추진 속에서도 도지사·교육감 공청회 등 시군구 의견 수렴 절차를 빠짐없이 진행할 수 있었던 것은 정부의 결단 덕분”이라며 “전남·광주는 이제 지역의 판을 바꿀 수 있는 중요한 기회를 맞게 됐다”고 강조했다.

김 지사는 향후 산업 전략과 관련해 “전남광주 통합특별시는 반도체 등 첨단 산업을 유치해 수도권 중심 산업 구조에 변화를 만들어야 한다”며 “친기업적 산업 정책을 통해 반도체 클러스터 유치에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.