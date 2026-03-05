제주도개발공사 차기 사장 임명 민선 9기로 연기

제주삼다수를 생산·유통하는 제주도개발공사 차기 사장 임명이 연기된다.

오영훈 제주도지사는 5일 도청 출입기자 간담회에서 제주도개발공사 사장 물망에 오른 임원 A씨가 수사 의뢰된 것과 관련한 질의에 “개발공사 사장 인사는 민선 9기로 넘기겠다”고 답했다.

제주개발공사 전경.

그는 “선관위에서 A씨에 대해 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 수사를 의뢰한 상태이기 때문에 지금 시점에서 인사를 하는 것은 무리가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

제주도선거관리위원회는 지난 2월 6일 언론사 여론조사를 앞두고 오 지사를 선택해달라는 문자메시지를 지인들에게 발송한 A씨에 대해 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 수사 의뢰했다.

오 지사는 인사 철학과 관련 “제가 원하는 사람을 넣는다기보다는 어떤 자리의 성격과 그리고 또 비전에 어떻게 부합되는지를 보고 있다”고 말했다.

그는 “그런 과정에서 저에게 만족스러운 후보군이 올라올 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어 제 생각을 다 반영시키기는 어려운 구조”라고 설명했다.

그는 이어 “현재 인사 시스템 자체가 그런 과정에서 도민 여러분의 기대 수준을 충족시키지 못하는 결과도 있을 것”이라며 “그런 점에 대해서는 당연히 비판이 있다면 비판받아야 한다고 생각한다”고 말했다.

제주도 출자 공기업인 제주도개발공사는 현 백경훈 사장 임기가 4월 9일로 종료됨에 따라 차기 사장 임명 절차를 진행해왔다.