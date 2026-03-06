서울 어린이집 0세반 교사, 아동 2명 이내로 돌본다

市, 아동 비율 개선 사업 확대

서울시가 올해 예산 952억원을 들여 어린이집 대상 ‘교사 대 아동 비율 개선 사업’을 대폭 확대한다. 보육 교사의 업무 부담을 덜어 보육 품질을 높이기 위해서다.



5일 시에 따르면 이 사업은 어린이집에 교사 인건비와 운영비를 지원해 교사 한 명이 돌보는 아동 수를 법정 기준보다 줄이는 내용이다. 저출생에 따른 정원 감소로 어려움을 겪는 어린이집의 운영 부담을 완화하고자 시가 2021년 전국 최초로 도입했다.



시는 올해부터 0세 반 교사 대 아동 비율 개선에 대한 국고 지원이 시작돼 사업 지원을 받는 반 수가 지난해 약 1500개에서 3000개로 2배 늘어난다고 밝혔다. 이에 따라 0세 반 교사 한 명이 돌보는 아동 수가 3명에서 2명으로 줄게 된다.



시는 1~3세 반과 장애아 반 지원에 초점을 맞춰 모든 영유아가 균등하게 질 높은 돌봄을 받을 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 3세 반의 경우 교사 한 명이 돌보는 아동 수가 법정 기준인 15명에서 10명으로 줄게 된다.



마채숙 시 여성가족실장은 “모든 영유아가 품질 높은 돌봄을 받을 수 있게 최선을 다하겠다”고 말했다.