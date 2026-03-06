이소나, '미스트롯4' 眞 주인공…눈물의 대역전극

'미스트롯4' 5일 방송

이소나가 '미스트롯4' 진(眞)의 주인공이 됐다.

지난 5일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 '미스트롯4'에서는 대망의 결승전 무대와 함께 진 왕관의 주인공이 탄생했다.

TV조선 '미스트롯 4' 캡처

88팀으로 시작한 혹독한 경연 끝에 살아남은 TOP5(허찬미, 이소나, 홍성윤, 윤태화, 길려원)의 마지막 트로트 승부가 공개됐다. 결승전은 '인생곡 미션'으로 진행, 참가자들은 의미 있고 자신 있는 인생곡을 선곡해 최고의 무대를 펼쳤다.

가장 먼저 무대에 오른 길려원이 주현미의 '대왕의 길'을 선곡해 결승전의 포문을 열었다. 이어 윤태화가 이미자의 '노래는 나의 인생', 홍성윤이 이선희의 '인연', 이소나가 패티김의 '사랑은 생명의 꽃', 허찬미가 남진의 '나야 나'를 열창하며 결승전의 열기를 더했다.

점수가 집계되는 동안, 배서연-김수빈-완이화-전하윤이 '미스 틴틴'으로 뭉쳐 윙크의 '얼쑤'로 축하 무대를 꾸몄다. 또, 안성훈과 손빈아가 진성과 함께 '못난 놈' 무대를 선사했다.

먼저 마스터 총점 순위 결과 허찬미, 길려원, 이소나, 홍성윤, 윤태화 순으로 이름을 올렸다. 이어 마스터 총점, 온라인 응원 투표, 실시간 문자 투표 점수를 모두 합산한 최종 결과, 이소나가 진의 주인공으로 호명되며 주저앉아 오열했다.

우승의 영광을 안은 이소나는 "'미스트롯'이라는 높은 산을 오를 수 있게 해주신 관계자, 마스터 여러분 진심으로 감사드립니다, 저를 위해서 넉넉하지 않은 형편이지만 많은 희생을 해준 사랑하는 가족들에게 감사하다는 말씀 전해드리고 싶다, 이제 제가 가족들을 위해서 지켜줄 수 있는 사람이 되도록 노력하겠습니다"라고 소감을 밝혔다.

한편 선에는 허찬미, 미에는 홍성윤, 4위에 길려원, 5위에 윤태화가 이름을 올렸다.

