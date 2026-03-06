이소나, '미스트롯4' 眞…허찬미 善·홍성윤 美

가수 이소나가 TV조선 트로트 서바이벌 프로그램 '미스트롯4' 주인공이 됐다.

이소나는 5일 방송된 '미스트롯4' 결승전에서 진(眞)을 차지했다.

이소나는 실시간 문자 투표 총 111만784표(유효표 91만6030표)에서 25만6310표를 획득하며 1000점 만점을 기록했다. 득표수가 전체 27.98%에 달한다.

이소나는 마스터 점수에선 1572점으로 허찬미(1583점), 길려원(1579점)에 이어 3위를 차지했다. 하지만 온라인 응원 투표에서도 400점 만점을 받아 중간 순위 2위로 올라왔다. 실시간 문자 투표까지 만점을 받으며 역전극을 빚어냈다.

국가무형유산 제57호 경기민요 전수자인 이소나는 20년 넘게 국악계에 몸 담았다. 시원시원한 고음이 장점이다.

이소나는 진으로 호명된 뒤 "저를 넉넉하게 사랑해준 가족들에게 너무나 고맙고 감사하다. 가족들을 지켜줄 수 있는 사람이 되겠다"고 말했다.

선은 2825.72점을 받은 아이돌 출신 허찬미가 차지했다. 미는 가야금 병창 홍성윤이다. 대학생 신예 길려원이 4위, 현역 18년 차로 미스트롯에 재도전한 윤태화가 5위다.

미스트롯 톱5을 비롯 윤윤서, 염유리 등 톱7은 콘서트를 함께 돈다. 오는 12일 오후 10시엔 '미스트롯4' 예능수련회가 방송된다.

<뉴시스>