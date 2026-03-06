오은영이 봐도 잘생긴 '김주하 193㎝ 아들'…"8등급 받다 1등급으로 대학 합격"

'오은영의 버킷리스트' 5일 공개 영상

MBN 특임상무 김주하가 아들의 근황에 대해 얘기했다.

지난 5일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '드디어 만났다, 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유'라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상에는 오은영과 김주하가 만나 함께 식사를 하면서 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트' 영상 갈무리

이날 오은영은 "주하와 나의 사이는 그냥 친자매 같은 사이"라며 "'몇 번 만났어요' 하는 사이가 아니고 인생을 함께하는 사이"라고 소개했다. 이에 김주하도 "인생의 절반을 함께 한 사람"이라고 말했다.

이런 가운데 오은영은 김주하의 아들이 대학에 합격한 소식을 전하면서 "너무 축하한다"라고 얘기했다.

김주하는 이에 "아이가 10년 동안 야구를 하면서 좌절만 했다"라며 "맨날 다치고 수술하고 그러면서 자존감이 너무 떨어져 있었는데 처음으로 10년 만에 뭔가를 이뤘다"라고 말했다. 이어 "(아들에게) 운동하고 공부 중에 어느 게 쉽냐고 했더니 공부가 훨씬 쉽다더라"라며 "운동은 아무리 해도 다치면 끝나는데 공부는 (성과가) 보인다더라"라고 했다.

김주하는 "좌절이 너무 커서 아이가 얼굴이 너무 어두웠다"라며 "근데 이번에 자기가 노력해서 대학에 간 뒤에 얼굴이 조금 펴진 것 같다, 나는 대학에 갔다는 게 좋은 게 아니라 자존감이 생긴 게 좋은 것 같다"라고 말하기도.

오은영은 이런 김주하에게 "그래도 최근에 공부 열심히 했잖아, 성적도 많이 오르고"라고 말했고, 김주하는 "7, 8등급 받던 애가 다 1등급 받았으니 미쳤다"라고 아들 자랑을 멈추지 않았다.

하지만 오은영이 "이모가 봐도 어쩜 그렇게 잘 생겼냐"라고 말하자 김주하는 "아닌데, 생긴 건 별로다"라고 직설적으로 얘기했다. 이에 오은영은 "다른 엄마들은 고슴도치 엄마인데, 너는 팔을 좀 안으로 굽혀라"라고 조언했다.

김주하는 이에 "그래도 키는 크다, 키는 193㎝다"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 이어 "내가 고액 아르바이트를 시켜서 학비에 보탬이 돼 보라고 모델 학원에 넣어줬다"라고 얘기해 눈길을 끌었다.

한편 김주하는 지난 2004년 10월 사업가 강 씨와 결혼한 뒤 2명의 자녀를 뒀다. 그러나 결혼 9년 만인 2013년 이혼소송을 제기했고, 2016년 이혼이 확정됐다.

<뉴스1>