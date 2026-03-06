'롤러코스터' 정흥석, 돌연 활동 중단 이유

tvN 예능물 '롤러코스터'로 얼굴을 알린 배우 정흥석이 활동 이유를 고백했다.

정흥석은 5일 방송된 MBN '특종세상'에서 포천 오일장에서 생선을 파는 모습을 공개했다.

정흥석, 정형돈. 사진=MBN '특종세상' 캡처

그는 과거 '롤러코스터'에서 정형돈의 친구 역할로 이름을 알렸다.

정흥석은 "2009~2010년 정도에 일이 너무 잘됐다. 여자 친구와 데이트하러 의정부 시내에 간 적이 있는데 당시 100여 명이 나한테 사인받고 사진을 찍었다"고 돌아봤다.

"당시 '내가 왜?'라는 생각을 하기도 했다"고 전했다.

이후 연기력도 인정받으면서 다수의 드라마에 출연했다. 3~4년 정도 그를 찾는 곳도 많아졌다. 많은 돈도 만졌다. "이제 뜨는구나"라고 생각했다.

정홍석은 하지만 당시 거만해졌다고 스스로 자책했다.

그는 "내가 최고인 줄 알고 기고만장했다"며 "캐스팅 디렉터들에게 '이제 당신들과는 일하지 않겠다. 나는 이제 영화 할 것'라고 연학했다"고 설명했다.

이후 영화 제작사에 프로필을 돌리고 다녔는데, 피드백이 전혀 없었다.

정흥석은 "어느 날 지인이 '네가 거만한 행동을 하고 예의 없게 행동했기 때문에 소문 다 났다. 절대 너는 안 써줄 거다'라고 했다"고 털어났다.

이후 정흥석은 결국 배우 활동을 중단하게 됐다. 생계를 위해 돌아가신 아버지가 물려주신 생선 장사를 하는 중이다.

