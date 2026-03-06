트럼프 "이란 외교관들 망명하라…유가압력 완화 추가조치 임박"

백악관 행사서 '축구황제' 메시 옆에 세워둔 채 대이란 강경 메시지

"이란이 '거래하자'고 전화걸어…누가 이끌든 美·중동 위협 못하게 할 것"

MLS 인터마이애미 선수단 백악관 초청…메시 가리켜 "내 아들이 광팬"

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) "우리는 전 세계 이란 외교관들에게 망명을 신청하고, 우리를 도와 엄청난 잠재력을 지닌 이란을 새롭고 더 낫게 만들길 촉구한다"고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미를 초청한 행사에서 이같이 말한 뒤 "이란의 훨씬 더 나은 미래가 지금 시작되고 있다"고 말했다.

사진=로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 대(對)이란 군사공격인 '장대한 분노'(Epic Fury) 작전 개시 이후 이란 국민에게 미국과 이스라엘의 공습이 끝난 뒤 이란 정부를 접수하라면서 체제 전복을 촉구해왔지만, 이란 외교관들에게 이를 촉구한 것은 처음이다.



트럼프 대통령은 그러면서 "미국은 향후 이란을 누가 이끌든 이란이 미국이나 (중동의) 이웃 나라들, 이스라엘, 그 누구에게도 위협이 되지 않도록 할 것"이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 "그들(이란 정권)이 '어떻게 거래를 만들 수 있겠나'라고 (내게) 전화하고 있다"며 "나는 '조금 늦었다. 그리고 우리는 더 싸우기를 원한다'고 말했다"고 덧붙였다.



그러면서 이란 군경을 향해 거듭 무기를 내려놓고 항복할 것을 촉구하며 "지금이 바로 이란 국민을 위해 일어설 때이며, 여러분의 나라를 되찾는 데 도움을 줄 때"라고 강조했다.

인터마이애미 선수단 초청 행사의 트럼프. AFP연합뉴스

이어 "(투항을 대가로) 면책을 받아들이라. 우리는 당신들을 면책할 것이며, 역사적으로 정말 옳은 편에 서도록 할 것"이라며 "아니면 절대적으로 보장되는 죽음을 맞게 될 것"이라고 경고했다.



트럼프 대통령은 이번 작전을 통해 "그들의 해군이 사라졌다. 사흘 만에 24척의 함정이 사라졌다. 그들의 대공 무기도 사라졌다. 그들은 공군도 방공망도 없다. 모든 항공기와 통신망이 사라졌다"며 성과를 소개했다.

그는 "미사일이 사라졌다. 발사대도 사라졌다. 각각 약 60%와 64%"라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 이란에 대한 공격과 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 유가가 오르는 것과 관련, "유가에 대한 압박을 줄이기 위한 추가 조치가 임박했으며, 석유 가격은 상당히 안정된 것으로 보인다"고 말했다.



또 "장기적으로 우리가 취하는 조치들은 그 지역과 유가의 안정성, 그리고 주식시장 등 모든 것을 극적으로 높여줄 것"이라고 기대했다.

메시로부터 선물받는 트럼프. 로이터연합뉴스

이날 행사에 참석한 인터 마이애미 구단의 연고지인 플로리다주 남부 지역에는 지리적으로 인접한 쿠바계 출신이 많다. 공동 구단주도 쿠바계라고 트럼프 대통령은 소개했다.



그는 미국의 제재로 경제·에너지난에 직면한 쿠바를 향해 "이것(이란 정권 교체)을 먼저 끝내려고 한다. 그것(쿠바 정권 붕괴)은 시간 문제"라고 말했다.



트럼프 대통령은 인터 마이애미의 주장인 리오넬 메시를 향해선 자신의 아들이 그의 "광팬"이라면서 "내 아들은 당신이 정말 훌륭한 사람이라고 생각한다"고 칭찬했다. 메시는 트럼프 대통령을 향해 미소를 지었다.



트럼프 대통령은 또 '축구 황제'로 불리는 펠레를 거론하며 메시를 가리켜 "누가 더 낫나"라고 물었고, 배석한 선수 몇몇은 "메시"라고 답하기도 했다.

<연합>