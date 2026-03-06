'나솔사계' 미스터 킴, 28기 순자와 열애…"이쁘고 똘똘"

'나는 솔로(SOLO), 그 후 사랑은 계속된다'(나솔사계)에 출연한 미스터 킴이 '나는솔로' 28기 순자와 열애 중이라고 밝혔다.

미스터 킴 5일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 "이래저래 알고 계시는 것 같다. 맞다"며 "말이 잘 안 떨어진다. 28기 순자와 만나고 있다"고 고백했다.

8기 순자와 미스터 킴. 방송 캡처

이어 "제가 28기 순자와 접점이 없지 않나"라며 "28기 영수가 소개해줬냐 그러는데(묻는데) 중간에서 그런 건 아니었다"고 했다.

그러면서 "28기 영수가 팝업 행사 이벤트가 있었다"며 "그때 저도 갔고, 28기 순자도 집이 근처라 왔다. 거기서 마주쳤다"고 설명했다.

그는 "이야기를 많이 나눴고 매력을 많이 느꼈다"며 "연락을 주고받다가 제가 먼저 용기 내 이야기했다"고 말했다.

또 "제가 '나솔사계'에서 자기 소개 때 아이가 있으면 힘들고 장거리 안 된다고 했었다"며 "아이가 있는 분은 만나본 적이 없었다. 미지의 영역이었다"고 했다.

그러면서 "그 사람이 방송 나올 때 저도 봤는데 진짜 못되게 나오더라"며 "실제로 보면 그렇게 안 생겼다. 예쁘다"고 28기 순자를 추켜세웠다.

아울러 "성격도 그런 성격이 아니다. 그러면 저도 싫었을 거다"라며 "똘똘하고 귀엽고 애교도 많고 명랑하다"고 덧붙였다.

28기 순자는 1987년생으로 6살 아들을 혼자 키우고 있다. 미스터 킴은 1982년생으로 수입 키친웨어 유통기업에서 일하는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>