구혜선, 직접 밝힌 ‘쿠롤’ 고가 이유…“첫 제조량 적어 원가 높았다”

배우 구혜선이 자신이 만든 헤어롤(일명 ‘쿠롤’) 고가 논란에 대해 직접 이유를 밝혔다.

지난 5일 구혜선은 사회관계망서비스(SNS)에서 자신이 개발한 헤어롤 ‘쿠롤(KOOROLL)’이 비싸다는 지적에 대해 해명했다.

구혜선 SNS

구혜선이 발명한 ‘쿠롤’은 기존 둥근 헤어롤의 펼치고 구부릴 수 없는 한계를 해소했다고 알려졌다.

그는 “첫 제조 수량이 많지 않아 원가가 높다. 이에 따라 현재 가격이 높은 편이지만, 앞으로 행사 등을 통해 소비자가 부담 없이 구매할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

구혜선은 ‘쿠롤’의 특징도 함께 소개했다. 기존 둥근 헤어롤과 달리 플라스틱 사용을 80% 이상 줄였으며, 머리카락이 엉켜 오염되는 문제에 비교적 제품은 머리카락을 쉽게 제거할 수 있고 자가 복원 기능을 갖췄다고 말했다. 또한 내구성이 뛰어나영구적 사용이 가능하다고 덧붙였다.

구혜선 SNS

최근 구혜선은 ‘쿠롤’ 공식 판매 사이트와 함께 가격 정보도 공개했다. 알림동의 서비스로 제공되는 쿠폰 가격을 제외하면 제품 가격은 개당 1만 3000원으로 형성됐다. 이에 일부 온라인 커뮤니티에서는 일반 헤어롤이 400~500원대, 고급 제품도 5000원 선인 것에 비해 고가라는 비판이 있었다.

‘고가’ 논란에도 불구하고 구혜선은 6일 오전 카카오톡 선물하기에서 판매한 ‘쿠롤’ 품절 소식을 전하며 인기를 입증했다.

한편 구혜선은 2024년 2월 성균관대학교 영상학과를 졸업한 후, 같은 해 6월 카이스트(KAIST) 석사과정에 입학했다. 이 과정에서 그는 ‘펼치는 헤어롤’ 특허를 취득하며 벤처 기업 대표로서 새출발을 알렸다.