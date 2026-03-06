송지효, ‘속옷 사업’ 힘든 점?…“제품 좋은데 몰라줘서 슬퍼”

배우 송지효가 자신의 유튜브 채널에서 최근 속옷 사업과 관련된 솔직한 심정을 전했다.
지난 5일 송지효 유튜브 채널에 ‘실버 버튼 기념 Q&A (EN)’ 영상이 게재됐다. 이날 그는 구독자 10만 달성 기념으로 수령한 실버 버튼을 보며 질문에 답하는 시간을 가졌다.
한 누리꾼이 ‘속옷 회사 운영하면서 힘든 부분’을 질문하자 그는 “지금 얘기하면 울 수도 있다”고 솔직한 심정을 드러냈다.
그는 “저희 제품 너무 좋은데 많은 분들이 너무 모르시는 거 같아서 너무 슬프다”고 안타까워했다.
영상에는 실버 버튼을 맞이하는 송지효의 진행하는 모습도 담겼다. 박스 안에는 유튜브 CEO 닐 모한의 축하 편지도 함께 들어 있었다고 전했다.
10만 구독자 달성 축하 케이크에 불을 붙이며, 송지효는 “원래 실버 버튼은 50만 구독자일 때 받는 줄 알았다. 사람들이 실버 버튼 얘기를 할 때는 ‘왜 저 얘기를 하지?’ 싶었는데, 구독자 10만 명 달성해 제가 받게 됐다”고 설명했다.
그는 실버 버튼을 보며 “맥주병 따개 같다” 또는 “거울 같다”라며 유쾌한 감상을 남겼다.
실버 버튼 개봉식을 진행한 후 그는 “저는 이런 이벤트에 마음이 오락가락하진 않은데 그래도 좋다”고 기쁜 마음을 전했다.