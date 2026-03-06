송지효, ‘속옷 사업’ 힘든 점?…“제품 좋은데 몰라줘서 슬퍼”

배우 송지효가 자신의 유튜브 채널에서 최근 속옷 사업과 관련된 솔직한 심정을 전했다.

배우 송지효가 자신의 유튜브 채널에서 최근 속옷 사업과 관련된 솔직한 심정을 전했다. 송지효

지난 5일 송지효 유튜브 채널에 ‘실버 버튼 기념 Q&A (EN)’ 영상이 게재됐다. 이날 그는 구독자 10만 달성 기념으로 수령한 실버 버튼을 보며 질문에 답하는 시간을 가졌다.

한 누리꾼이 ‘속옷 회사 운영하면서 힘든 부분’을 질문하자 그는 “지금 얘기하면 울 수도 있다”고 솔직한 심정을 드러냈다.

그는 “저희 제품 너무 좋은데 많은 분들이 너무 모르시는 거 같아서 너무 슬프다”고 안타까워했다.

영상에는 실버 버튼을 맞이하는 송지효의 진행하는 모습도 담겼다. 박스 안에는 유튜브 CEO 닐 모한의 축하 편지도 함께 들어 있었다고 전했다.

송지효

10만 구독자 달성 축하 케이크에 불을 붙이며, 송지효는 “원래 실버 버튼은 50만 구독자일 때 받는 줄 알았다. 사람들이 실버 버튼 얘기를 할 때는 ‘왜 저 얘기를 하지?’ 싶었는데, 구독자 10만 명 달성해 제가 받게 됐다”고 설명했다.

그는 실버 버튼을 보며 “맥주병 따개 같다” 또는 “거울 같다”라며 유쾌한 감상을 남겼다.

실버 버튼 개봉식을 진행한 후 그는 “저는 이런 이벤트에 마음이 오락가락하진 않은데 그래도 좋다”고 기쁜 마음을 전했다.