한국타이어, 포드 ‘머스탱 마하-E’에 신차용 타이어 공급

전기차 전용 타이어 ‘아이온 에보’ 장착

1999년부터 ‘포드’와 파트너십 구축

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)는 미국 완성차 브랜드 포드의 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘머스탱 마하-E’에 신차용 타이어를 공급한다고 6일 밝혔다.

한국타이어의 전기차 전용 타이어 ‘아이온 에보(iON evo)’. 한국타이어 제공

‘머스탱 마하-E’는 포드 전동화 전략을 상징하는 핵심 모델로, 고성능 모델인 ‘GT Performance’ 트림은 최대 487마력의 출력과 정지 상태에서 시속 100km까지 3.3초 만에 도달한다. 1회 충전으로 미국 환경보호국(EPA) 기준 최대 약 451km의 주행이 가능하다.

머스탱 마하-E에 공급되는 제품은 전기차 전용 브랜드 ‘아이온’의 퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보’다. 아이언 에보는 최적 EV 형상 기술로 코너링 강성을 10% 높였고, 특수 소재의 보강 벨트를 적용해 고속 주행에서 조종 안정성을 제공한다고 한국타이어는 설명했다. 젖은 노면에서 제동력과 접지력을 강화하고 저소음 특화 기술로 주행 시 발생하는 실내 소음을 줄인 것도 특징이다.

포드의 머스탱 마하-E(Mustang Mach-E). 한국타이어 제공

한국타이어는 “이번 신차용 타이어 공급을 통해 내연기관부터 전동화까지 아우르는 포트폴리오를 구축하며 포드의 핵심 조력자로서 위상을 다시 한번 입증했다”며 “1999년 아시아 타이어 기업 최초로 포트와 파트너십을 구축한 것을 시작으로 ‘머스탱’, ‘익스플로러’, ‘레인저’, ‘F-150’, ‘포커스’, ‘몬데오’ 등 핵심 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있다”고 말했다.