르노코리아, ‘프리미엄 엔진오일 교체 특별 혜택 캠페인’ 실시

프리미엄 엔진오일로 교체 시 10% 할인

르노코리아는 엔진오일 교체 고객을 대상으로 31일까지 ‘프리미엄 엔진오일 교체 특별 혜택 캠페인’을 진행한다고 6일 밝혔다.

르노코리아의 전국 7개 직영 서비스센터와 364개 서비스 네트워크에서 프리미엄 엔진오일로 제품을 교체할 경우 10% 할인 혜택을 제공한다. 프리미엄 엔진오일과 에어컨 필터를 동시에 교환하는 고객은 프리미엄 엔진오일을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

르노코리아 케어 서비스 이미지. 르노코리아 제공

이번 행사 제품인 ‘100% 합성 프리미엄 엔진오일’은 100% 합성 윤활유로 만들어져 고온∙저온, 장거리, 장기간, 고속 주행 환경에서 엔진 보호 효과가 우수하다고 르노코리아는 설명했다. 또 열과 산화에 의한 오일 변질이 적어 교체 주기가 길어지는 효과가 있다.

‘PM 0.3 프리미엄 캐빈 필터’는 0.3㎛ 크기의 초미세먼지를 최대 99%까지 여과해 실내 공기 질을 개선해준다고 한다. 항균 처리돼 있어 필터 내부의 박테리아와 알레르기 유발 물질의 증식을 억제하고, 악취 및 유해가스를 흡수한다고 르노코리아는 설명했다.

르노코리아 고객은 ‘마이 르노’(My Renault) 애플리케이션을 통해 정비 예약을 할 수 있고, 고객 차량에 맞는 각종 혜택과 온라인 정비 견적을 받을 수 있다. 이번 특별 혜택과 관련한 상세한 내용은 르노코리아 공식 홈페이지 또는 엔젤센터에서 확인 가능하다.