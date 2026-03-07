메뉴보기메뉴 보기 검색

“따뜻한 한마디가 큰 힘”… 80대 환자, 전북대병원 의료진에 감사의 손편지

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com
구글 네이버 유튜브

전북대학교병원에서 치료받은 고령의 환자가 의료진의 헌신적인 진료와 따뜻한 보살핌에 대한 감사의 마음을 손편지로 전해 잔잔한 감동을 주고 있다. 의료진은 “당연한 일을 했을 뿐, 더 책임감 있는 진료에 임할 것”이라고 화답했다.

 

6일 전북대병원에 따르면 최근 한 80대 여성이 의료진의 정성 어린 진료에 대해 감사의 뜻을 담은 손편지를 보내왔다.

 

전북대병원에서 최근 치료받은 한 80대 여성 환자가 의료진의 정성 어린 진료에 대한 감사의 뜻을 담은 손편지. 전북대병원 제공
전북대병원에서 최근 치료받은 한 80대 여성 환자가 의료진의 정성 어린 진료에 대한 감사의 뜻을 담은 손편지. 전북대병원 제공

발신자는 이 병원 산부인과 김종현 교수의 환자로, 지난 10일부터 14일까지 5일 간 입원 치료를 받았다. 이 환자는 치료 과정에서 느낀 의료진의 세심한 진료와 따뜻한 배려에 대한 감사의 마음을 편지글에 담았다.

 

환자는 편지에서 “힘들고 두려운 시간 속에서 의료진의 따뜻한 한마디와 진심 어린 응원이 큰 힘이 됐다”며 “치료 과정 하나하나를 성심껏 설명해 주고 끝까지 희망을 잃지 않도록 격려해 준 덕분에 다시 일어설 용기를 얻었다”고 밝혔다.

 

또 “의술과 인술이 함께할 때 비로소 사람을 살리는 참된 치료가 이뤄진다는 사실을 몸소 깨닫게 됐다”며 “여든의 나이에 새로운 삶을 이야기할 수 있으리라 생각하지 못했는데, 다시 일상을 살아갈 희망과 용기를 얻어 남은 노년의 길을 소중히 살아가겠다”고 덧붙였다.

 

이에 김종현 교수는 “당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 이렇게 마음을 전해줘 오히려 큰 위로를 받았다”며 “앞으로도 임상 경험과 전문성을 바탕으로 환자 한 분 한 분에게 더욱 책임감 있는 진료를 할 것”이라고 말했다.

 

양종철 전북대병원장은 “편지를 통해 환자 중심 의료의 가치를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 높은 전문성과 협력 진료를 통해 환자에게 신뢰받는 의료기관이 되도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

김동욱 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기