中 항공사, 중동 불안에도 항공 노선 일부 재개

미국과 이스라엘의 이란 공격으로 중동 지역의 불안감이 커지는 상황에서도 중국 항공사들이 사우디·아랍에미리트(UAE)·오만 등 항공편 운항을 일부 재개한 것으로 전해졌다.

중국 관영 신화통신은 5일 중국민항국을 인용해 중국 항공사 하이난항공이 지난 2일과 4일 중국 하이난성 하이커우와 사우디 제다 간 왕복 항공편 운항을 완료했다고 보도했다.

공항 계류장에 발이 묶인 중국 동방항공 소속 여객기. 신화연합뉴스

중국 3대 국유 항공사인 중국국제항공(에어차이나)·중국동방항공·중국남방항공도 중동 운항에 나섰다. 중국국제항공은 5∼7일 베이징과 사우디 리야드 간 왕복 항공편을 하루 한 편씩, 6∼8일에는 베이징과 UAE 두바이 간 왕복 항공편을 하루 한 편씩 운영할 계획이다. 중국동방항공은 5일 베이징과 오만 무스카트 간 왕복 항공편을 한 편, 중국남방항공은 6일 광저우와 사우디 리야드 간 왕복 항공편을 한 편 운영하는 것으로 전해졌다.

지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공격으로 중동 정세가 불안해지면서 중동 지역 주요 공항들은 항공기 운항에 차질을 빚고 있다. UAE 등의 일부 항공사가 제한적으로 항공편을 재개하고 있지만 이미 취소된 항공편이 수천편에 이르는 등 혼란이 이어지고 있다.

중국은 미국과 이스라엘의 이란 공격을 국제법 위반이라고 비판하는 한편 각국에 무력 사용 자제를 촉구하고 있다. 왕이 중국 외교부장은 지난 4일 사우디·UAE 외무장관과 통화에서 평화 중재를 위한 중동 문제 특사를 조만간 파견할 계획이라고 밝히기도 했다.