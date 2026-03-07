“전월세 계약 전 위험 요소 확인하세요”… 관악구, 주거정보 플랫폼 운영 [지금 우리 동네는]

서울 관악구가 전·월세 계약 전 실거래가와 각종 위험 요소를 확인할 수 있는 ‘우리동네 주거정보 플랫폼’ 운영을 시작한다. 전세 사기를 예방하기 위한 취지다.

6일 구에 따르면 우리동네 주거정보 플랫폼은 임차인이 적정 거래가격과 계약 전 유의사항 등을 미리 파악할 수 있도록 돕는 시스템이다. 구 관계자는 “시세 확인이 어려운 ‘신축·무허가 건물’ 실거래가도 파악할 수 있다”며 “깡통 전세, 과다 전세가율 등 위험 요소를 조기에 식별하는 데 도움이 될 것”이라고 부연했다.

관악구청 홈페이지 ‘우리동네지도’ 화면, 신축·무허가 건물 정보와 주택 전세·매매 가격 등을 확인할 수 있다. 관악구 제공

주거 정보는 관악구청 홈페이지 내 ‘우리동네지도’에서 제공한다. 이용자가 해당 항목에 있는 ‘전세매매가격’을 선택하면 신축·무허가 건물 정보, 주택 전세·매매 가격정보, 우리동네 현장상담소 위치 정보 등을 확인할 수 있다. 해당 데이터를 클릭하면 오른편 지도에 △건물 기본정보 △전세·매매 실거래가 △주택 유형 △준공 연도 등 상세 정보가 표시된다. 길 찾기, 현장 미리 보기(로드뷰), 사회관계망서비스(SNS) 공유 기능도 함께 제공한다.

구는 플랫폼 내 거래 정보와 연계한 오프라인 상담 서비스도 운영한다. 지역 내 21개 동에서 지정한 공인중개사무소인 ‘우리동네 현장상담소’에서는 계약 상담과 부동산 권리·시세 분석, 거래 전반 등에 관한 전문 상담을 받을 수 있다. 또 전문적인 부동산 지식을 갖춘 ‘주거 안심 매니저’가 현장에 동행해 계약 체결을 돕는다.

건물번호판에 부여된 QR코드를 통한 ‘전세·매매 가격 바로 가기 서비스’도 실시한다. 임차인이 계약 대상 건물번호판에 등록된 QR코드를 휴대전화로 인식하면 주거정보 플랫폼으로 연결돼 주변 실거래가와 건물 정보를 즉시 확인할 수 있다.

박준희 구청장은 “전세 사기는 정보 부족과 경험 미숙에서 비롯되는 경우가 많다”며 “안전한 임대차 계약을 맺을 수 있도록 실효성 있는 전세사기 예방책을 지속적으로 추진하겠다”라고 말했다.