부산시·부산교육청, 학생 안전·돌봄·미래역량 강화 위해 머리 맞댄다

부산시와 부산시교육청이 상호 협력을 통한 교육행정의 발전적 변화와 학생 안전·돌봄·미래역량 강화 위해 머리를 맞댄다.

6일 부산시에 따르면 이날 오전 부산교육청 전략회의실에서 시 교육청과 ‘2026년도 상반기 교육행정협의회’를 개최한다.

박형준 시장(왼쪽 여섯 번째)과 김석준 부산교육감(오른쪽 일곱 번째)이 6일 부산교육청에서 열린 ‘2026년도 상반기 교육행정협의회’에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

교육행정협의회는 지역인재 양성을 위한 체계 구축 및 학생 안전 등 지역 교육 현안을 효율적으로 추진하기 위해 매년 상·하반기 2차례 개최된다. 올 상반기 회의는 양 기관이 제안한 총 6건의 안건을 상정하고, 안건별 추진 현황과 협력 방안에 대해 심도 있는 논의가 진행될 예정이다.

먼저 시가 제안한 안건은 △미래학교 모델 구현을 위한 스마트(인공지능)학교 조성 △햇빛학교 RE100(2050년까지 기업 사용 전력량의 100%를 풍력과 태양광 등 재생에너지로 조달한다는 자발적 캠페인) 기업 상생 프로젝트 △부산형 어린이 영어 교재 ‘English Waves’ 개발 △부산형 인공지능(AI) 교육 협력 체계 구축이다. 또 시 교육청 안건은 △국립청소년디딤센터 유치 추진 △2026년 협약형 특성화고 육성 및 선정 지원 2건이다.

시는 그동안 교육청과 공동으로 시민이 체감할 수 있는 과제들을 발굴해 지속적으로 협력해 오고 있다. 특히 학생들이 안심하고 등·하교 할 수 있도록 안전한 통학환경 조성에 힘쓰는 한편, 교육복지와 돌봄 지원을 통해 가정의 부담을 덜고 아이들이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련해 왔다.

박형준 시장은 “현장에서 체감하는 변화를 앞당기기 위해 정책 추진의 속도와 체감도를 높이겠다”면서 “교육청과 긴밀히 협력해 학생 안전과 돌봄, 미래역량 강화 등 시민이 체감하는 교육 지원을 더욱 촘촘히 추진해 나가겠다”고 강조했다.