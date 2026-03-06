“먹기 싫다는 표정인데?”…맥도날드 CEO ‘신제품 먹방’ 후폭풍

맥도날드 최고경영자(CEO)가 신제품 홍보를 위해 올린 ‘먹방’ 영상이 예상과 달리 조롱의 대상이 되며 온라인에서 확산하고 있다. 경쟁사인 버거킹까지 패러디 영상에 가세하면서 두 브랜드 간 신경전에도 관심이 쏠린다.

크리스 켐프친스키 맥도날드 CEO는 지난달 4일 자신의 인스타그램에 사무실에서 신메뉴 ‘빅 아치 버거’를 먹는 영상을 공개했다.

크리스 켐프친스키 맥도날드 최고경영자(CEO) 인스타그램 캡처

그는 “우리 신메뉴가 내 새로운 점심 메뉴가 될지도 모르겠다”며 “매우 독특한 참깨를 썼고 번 안에는 패티, 빅 아치 소스, 양상추가 들어간다”고 설명했다. 이어 햄버거를 한 입 베어 문 뒤 “나는 이 제품을 매우 좋아한다. 진짜 맛있다. 맥도날드만 만들 수 있는 것”이라고 말했다.

그러나 영상이 공개되자 반응은 싸늘했다. 켐프친스키가 햄버거를 작게 한 입 베어 물고 어색한 표정을 짓는 모습이 오히려 맛이 없어 보인다는 인상을 줬다는 이유다. 누리꾼들은 “지금까지 본 첫 입 중 가장 작다”, “먹기 싫은 것 같다”, “촬영 끝나고 뱉었을 듯” 등의 댓글을 남겼다.

이 장면은 곧 사회관계망서비스(SNS)에서 밈(meme)이 되며 패러디 콘텐츠로 확산했다. 틱톡과 인스타그램 등에는 켐프친스키의 ‘작은 한 입’을 따라하는 영상이 잇따라 올라왔고, 일부 콘텐츠는 ‘좋아요’ 100만개 이상을 기록했다.

심지어 경쟁사인 버거킹도 가세했다. 버거킹 미국·캐나다 대표인 톰 커티스는 틱톡에 새로운 와퍼 메뉴를 큼지막하게 베어 먹는 영상을 올렸다. 이는 맥도날드의 빅 아치 버거보다 며칠 앞서 출시된 제품으로 알려졌다. 영상에는 “우리도 한번 해봤다”는 문구가 덧붙여졌다.

미국 경제매체 포브스는 이번 사례를 두 패스트푸드 기업의 오랜 경쟁 구도 속 해프닝으로 분석했다. 매체는 “맥도날드와 버거킹은 수십년 동안 서로를 견제해왔다”며 “버거킹이 경쟁사를 풍자하는 마케팅을 종종 펼쳐온 전통이 있다”고 설명했다.

앞서 버거킹은 2017년 할로윈 행사에서 광대 복장을 한 고객에게 무료 와퍼를 제공, 맥도날드 마스코트 ‘로널드 맥도날드’를 풍자한 바 있다.