금융권의 ‘억소리‘ 연봉…지주 2억·은행 1억원, 사외이사도 8400만원

국내 주요 금융지주 임직원 연봉이 2억원을 바라보고 있고, 은행원 평균 연봉도 1억원에 바짝 다가섰다. 금융지주 사외이사들은 지난해 평균 8483만원 수준의 보수를 받았다.

6일 금융권이 은행연합회에 공시한 ‘2025년 지배구조 및 보수체계 연차보고서’에 따르면 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 금융지주 평균 보수는 지난해에 1억7600만원에 달하는 것으로 나타났다. 전년도 평균 1억6725만원보다 875만원 증가했다.

회사별로 보면 KB금융지주의 상승 폭이 가장 컸다. KB금융 임직원 평균 보수는 지난해 1억9000만원으로 전년(1억6400만원)보다 2600만원 상승했다. 신한금융지주는 평균 1억6900만원으로 전년(1억6500만원)보다 400만원 올랐고, 하나금융지주는 1억6500만원으로 전년(1억6000만원)보다 500만원 증가했다. 우리금융지주는 1억8000만원 수준을 유지했다.

KB금융의 경우 임원 평균 보수는 3억6000만원으로 전년(3억원)보다 크게 늘었고 남성 임원 평균 보수는 약 4억원 수준에 달했다.

계열 은행 직원들의 평균 보수는 지주보다 낮았다. 국민은행의 경우 임직원 평균 보수는 약 1억1900만원으로 나타났다. 직급별로 보면 관리자급 이상은 1억8600만원, 책임자급은 1억3900만원, 행원급은 9400만원 수준이었다.

은행은 수만 명의 영업 인력을 포함하지만 금융지주는 전략·투자·재무 기능을 담당하는 핵심 인력 중심으로 구성돼 평균 보수가 더 높은 것으로 파악된다.

4대 금융지주들의 사외이사 평균 연봉은 신한금융이 9258만원으로 가장 높았다. 그 뒤를 KB금융(8876만원), 하나금융(8608만원), 우리금융(7189만원)이 이었다.

개별 보수 기준으로 가장 높은 연봉을 받은 사외이사는 신한금융 곽수근 이사로 지난해 1억900만원을 받았다. 같은 지주사 윤재원 이사와 배훈 이사도 각각 1억850만원, 1억250만원을 받아 억대 연봉을 기록했다.

다른 금융지주에서는 하나금융 박동문 사외이사(1억63만원), KB금융 여정성 사외이사가 1억원의 연봉을 받았다. 우리금융에서는 1억원 이상 보수를 받은 사외이사가 없었다.

사외이사 보수는 기본급과 회의 수당으로 구성한다. 기본급은 대체로 월 400만~450만원 수준이다. 여기에 이사회나 소위원회 참석 시 회당 약 100만원의 수당을 지급한다. 위원장이나 의장을 맡으면 50만~100만원 수준의 직무 수당을 추가 지급한다.

일부 금융지주에서는 사외이사를 대상으로 건강검진 지원이나 회의 참석 시 차량 지원 등 서비스도 제공하는 것으로 나타났다.