경북 상주서 남편이 아내 흉기로 살해… 아내 지인도 중상 [사건수첩]

경북 상주에서 남편이 아내와 아내의 지인을 흉기로 찌르고 자해하는 사건이 발생했다.

경찰에 따르면 6일 오전 10시 45분쯤 상주 낙동면 한 공터에서 남편 A(50대)씨가 아내 B(30대)씨와 함께 있던 아내의 지인 C(30대)씨에게 흉기를 휘둘렀다.

경북 상주에서 남편이 아내와 지인에게 흉기를 휘둘러 아내가 숨지고 2명이 중상을 입었다. 연합뉴스

이후 A씨는 자해했다.

아내 B씨는 현장에서 사망했고 A씨와 C씨는 중상을 입어 병원에서 치료받고 있다.

경찰 관계자는 "정확한 사건 경위를 조사하고 있다"고 밝혔다.