[시승기] 해치백의 교과서 폭스바겐 골프 GTI

폭스바겐 골프 GTI

올해 출시 50주년을 맞이하는 해치백의 교과서 폭스바겐 골프 GTI 모델을 앞선 4일 시승했다.

골프 GTI는 ‘해치백의 무덤’이라 불리는 한국 시장에서도 꾸준히 판매고를 올리는 폭스바겐의 간판 모델이다.

이날 시승은 서울 종로구 폭스바겐 본사에서 경기도 가평군 설악면의 한 카페까지 편도 약 70km되는 구간에서 진행됐다.

시승 결과부터 말하면 골프 GTI는 5000만원대 차량 중 △정확한 드라이빙 모드를 제공하고 △민첩함과 탄탄한 운동 성능을 보여주면서 △독일차 특유의 고속 안정성을 갖춘 걸 알 수 있었다.

이것이 지난 50년간 골프라는 브랜드가 전 세계에서 사랑받아 온 비결이다.

골프 GTI를 운전하며 가장 먼저 느낀 건 ‘정확한 드라이빙 모드’ 세팅이었다. 드라이빙 모드는 보통 에코(절약형), 노멀(일반주행), 스포츠(고속주행) 모드로 나뉘는데 골프 GTI는 각 모드별 특성이 뚜렷했다.

에코 모드는 출력과 연비에 초점을 맞췄고, 노멀은 컴포트한 주행 감각을 낸다. 스포츠 모드는 엔진 출력을 높이고 빠른 속도에서도 안정감을 느끼게 차체가 단단해진다.

이는 GTI만의 독보적인 주행 성능과 안정성을 완성하는 혁신적인 전자 통합 제어 기술의 결과다.

골프의 통합 주행 제어 시스템은 주행 제어 장치를 유기적으로 결합해 어떤 주행 환경에서도 최적의 퍼포먼스와 주행 안정성을 제공한다.

주행 중 스포츠 모드와 노멀 모드를 변경해보면 그 차이를 명확히 체감할 수 있다.

5000만원대 차량 중 이런 특성을 보이는 건 골프 GTI가 유일하다.

덕분에 평소에는 편안한 승용차로, 고속도로에서는 짜릿한 ‘핫해치’로 변신한다.

골프 GTI는 전륜 구동임에도 불구하고 코너링과 주행 밸런스가 매우 뛰어났다. 램프 구간을 빠져 나갈 때나 급커브 구간에서도 자신감 있게 속도를 유지하며 달릴 수 있었다.

특히 고속주행에서의 안정감이 매우 뛰어났다. 독일 아우토반을 달리는 것을 고려해 설계된 브랜드 특성 때문일 것이다.

고속주행에서의 안정감은 운전자가 체감할 수 있는 속도에서 나온다.

예컨대 시속 140km로 달리더라도 운전자가 느끼는 체감 속도는 100km/h 수준에 머문다. 이러한 안정감은 모드와 관계없이 일관되게 유지된다.

골프 GTI는 대중성이 강한 모델인 만큼 일상 주행에서의 편의성도 놓치지 않았다.

이날 시승 대부분은 골프의 숨은 능력을 알아보기 위해 혼잡한 도심에서도 스포츠 모드만으로 진행했지만 목적지에 다다랐을 때 리터당 13km라는 높은 연비를 냈다. (공인 연비 13km/l)

급가속 등 다소 무리한 주행을 했음에도 공인 연비를 지켜내는 모습이 인상적이었다.

단기 시승이라 일상적인 복합 연비를 모두 확인하긴 어려웠지만, 정속 주행 시 리터당 최대 20km까지 가능한 것으로 알려졌다.

레벨2 반자율 주행도 인상적이었다. 일부 차종은 차선을 이탈하거나 한쪽으로 쏠리는 등 불안한 모습을 보이기도 하지만, 골프 GTI는 차로 중앙을 안정적으로 유지하며 주행 보조 시스템의 완성도를 보여줬다.

또 2열도 성인이 안기에 부족함은 없었다. 키 173cm인 기자가 직접 2열에 앉아보니 레그룸은 약 15cm 정도의 여유가 있었다. 헤드룸도 여유로웠다.

골프 GTI의 제원상 레그룸은 1열 1046mm, 2열 889mm다. 헤드룸은 1열 978mm, 2열 968mm다.

한편 폭스바겐코리아는 올해 골프 GTI 출시 50주년을 기념해 ‘골프 GTI 에디션 50(Golf GTI Edition 50)’을 선보인다. 이 모델은 역대 골프 GTI 중 가장 강력한 성능을 낸다고 전해졌다.