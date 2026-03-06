강훈식 “UAE 민항기 운항 재개로 우리 국민 귀국 시작… UAE원유 600만 배럴도 도입키로”

강훈식 대통령 비서실장은 6일 아랍에미리트(UAE) 민항기 운행 재개가 확정돼 중동 지역에 체류 중이던 우리 국민 일부가 귀국길에 올랐다고 밝혔다. 강 실장은 호르무즈 해협 봉쇄의 여파를 줄이기 위해 UAE로부터 약 600만 배럴 규모의 원유도 도입하기로 했다고도 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 UAE 체류 국민 귀국 지원 및 원유 확보 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강 비서실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 “중동 지역 위기 고조로 현지에 체류 중인 우리 국민의 안전과 민생에 직접 영향을 주는 에너지 수급에 대한 우려가 이어지고 있다”며 “대통령 지시에 따라 중동 지역 내 핵심 우방국인 UAE와 즉각적인 협의에 착수했고, UAE는 지역 내 긴장 상황을 직접 경험하고 있는 어려운 상황 속에서도 대한민국을 배려한 특별한 지원을 결정했다”고 알렸다.

귀국 지원과 관련해 강 실장은 “현재 14개 중동 국가에 우리 국민 1만8000여 명이 있고 이 중 4900여 명이 단기체류자다. 특히 단기체류자 중 약 3500명이 항공편 취소로 인해 UAE와 카타르에 머물며 귀국을 기다리고 있는 상황”이라며 “정부는 이분들의 안전한 귀국을 돕기 위해 UAE에서 한국으로 오는 항공기 운항 재개 방안을 UAE와 긴밀히 협의해왔다”고 설명했다. 이어 “어젯밤 늦게 UAE 민항기 운항 재개가 최종 확정됐고 지금 우리 국민을 태운 에미레이트 항공의 대형 여객기가 두바이를 출발해 한국으로 들어오는 중”이라며 “6일 저녁 7시반 쯤이면 인천공항에 착륙할 것으로 예상된다”고 했다. 아부다비에서 출발하는 에티하드 항공 여객기의 경우 7일부터 운항이 재개될 것으로 예상된다. 이와 함께 정부는 대한항공 전세기도 추가 투입해 최대한 조속한 시일 내에 우리 국민이 모두 귀국할 수 있도록 UAE와 협의를 계속해나갈 방침이다.

강 실장은 원유 도입에 대해선 “이재명 대통령 지시에 따라 칼둔 행정청장과 원유 도입 방안을 협의했고 총 600만 배럴 이상의 원유 긴급도입을 확정했다”며 “먼저 호르무즈 해협 통과가 필요하지 않은 UAE 내 대체 항만에 약 200만 배럴 규모의 우리나라 국적 유조선 두 척을 즉시 접안토록 하고, UAE 국영회사가 항구 내에 보관 중인 원유 약 400만 배럴을 채워 조속한 시일 내에 복귀할 계획”이라고 밝혔다. 그러면서 “UAE가 우리나라에 보관 중인 공동비축 물량 중 200만 배럴은 우리가 원한다면 언제든 제공할 수 있다는 약속도 받았다”고 부연했다.

이와 관련해 강 실장은 “우리나라 일일 소비량의 두 배가 넘는 600만 배럴 이상 규모의 UAE 원유 긴급도입은 에너지 수급 안정은 물론이고 최근 과도하게 반응하고 있는 유가 안정화에도 기여할 것”이라고 평가했다. 이어 “이번 긴급도입은 양국 간 전략경제협력의 결실”이라며 “우리 항공 방공 시스템인 천궁이 UAE의 안보를 지키듯 UAE 원유가 우리 에너지 안보에 기여하는 것”이라고 말했다.