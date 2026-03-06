동탄 아파트서 또 '보복 대행' 테러…오물 뿌린 20대 체포

붉은색 래커칠·허위사실 유인물 배포…"텔레그램 상선 지시받고 범행"

최근 금전을 받고 남의 집에 테러를 저지르는 '보복 대행' 사건이 경기 남부지역에서 잇따르는 가운데 화성 동탄신도시에서 유사한 범행이 또 발생했다.



경기 화성동탄경찰서는 재물손괴, 주거침입, 명예훼손 혐의를 받는 20대 여성 A씨를 6일 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.



A씨는 지난 4일 오후 8시 30분께 화성 동탄신도시 한 아파트 4층 세대 현관문에 붉은색 래커칠을 하고 음식물 쓰레기를 투척한 혐의를 받고 있다.



그는 피해 세대 내에 거주하는 사람과 관련해 허위 사실이 담긴 유인물 30여 장을 현장 곳곳에 뿌리기도 한 것으로 전해졌다.



수사에 착수한 경찰은 이날 오후 4시 18분께 대구시 주거지에 있던 A씨를 긴급체포했다.



A씨는 경찰에 "텔레그램을 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 범행했다"는 취지로 진술했다.



A씨는 피해자와 일면식이 전혀 없는 사이인 것으로 파악됐다.



현재 경찰은 체포한 A씨를 경찰서로 압송하고 있다.



앞서 지난달 22일과 24일 각각 화성 동탄신도시와 군포시에서 보복 대행 사건을 벌여 구속된 20대 피의자들 역시 피해자의 집 현관문에 붉은색 래커칠을 하는 등의 테러를 했다.



이들 또한 "텔레그램을 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 가상화폐를 받는 대가로 범행했다"고 공통된 진술을 했다.



경찰 관계자는 "A씨의 범행 경위를 전반적으로 들여다보며 앞서 발생한 보복 대행 사건들과의 연관성을 확인할 방침"이라고 말했다.

