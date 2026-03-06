정동영, 北 제3의 우라늄 농축시설 소재지로 ‘구성’ 언급

정동영 통일부 장관은 6일 북한 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 평안북도 구성을 언급했다.

김기현 국민의힘 의원은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 ‘북한이 핵을 포기하겠느냐’는 이재명 대통령의 발언을 지적했다. 현상 진단에 그칠 게 아니라 북한이 핵을 포기하게 만들어야 한다는 취지에서다.

정동영 통일부 장관(왼쪽)이 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

정 장관은 “북한 핵은 현재 진행형”이라며 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장의 이달 초 연설을 인용했다. 그는 “그로시 사무총장이 한 상황보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축시설은 미국이 폭격한 이란의 농축 우라늄이 60%(이하 농축률)인데 비해 (북한은) 90% 무기급 우라늄(을 만든다)”며 “그로시 총장은 이 시설을 영변에 한 군데 더 증설하고 있다고 보고했다"고 말했다. 그러면서 “이 대통령 말씀의 핵심은 일단 핵 개발을 중단시켜야 한다는 것”이라고 강조했다.

지금까지 정부가 공개적으로 확인한 북한의 우라늄 농축시설은 영변과 강선 두 곳이다. 구성은 국내외 연구자·전문기관에서 핵시설 소재지로 간혹 거론되지만, 우리 정부 고위 당국자가 공식 석상에서 언급한 것은 이례적이란 평가가 나온다.