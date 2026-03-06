‘왕과 사는 남자’ 천만 돌파…韓 영화 역대 25번째

영화 ‘왕과 사는 남자’가 천만 관객을 돌파했다.

배급사 쇼박스는 ‘왕과 사는 남자’ 누적 관객이 개봉 31일째인 6일 오후 6시30분 기준 관객 수 천만명을 넘겼다고 밝혔다. 역대 국내 개봉작 중 34번째, 한국 영화로는 25번째로 탄생한 천만 영화다.

국내 개봉작이 천만 관객을 동원한 건 2년 만이다. 지난해에는 천만 영화가 없었고, 2024년 개봉한 ‘파묘’(1191만명)와 ‘범죄도시 4’(1150만명)가 각각 천만을 돌파한 바 있다.

‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)이 유배지 강원 영월에서 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 보낸 마지막 시기를 그렸다.

이 영화는 온 가족이 함께 볼 만한 영화로 설 연휴와 삼일절 연휴 내내 국내 박스오피스 1위를 차지했다.

삼일절에는 하루에만 81만7000여 명이 관람했고, 이 기세를 이어 개봉 31일 만에 1000만명을 넘어섰다.

사극 장르 영화가 천만 관객을 동원한 건 ‘왕의 남자’(2005)와 ‘광해, 왕이 된 남자’(2012), ‘명량’(2014)에 이어 네 번째다.

장항준 감독은 천만 돌파를 앞두고 쇼박스를 통해 공개한 서면인터뷰에서 “한 번도 상상해 본 적 없는 상황에 기쁘면서도 조심스럽다”고 밝혔다.