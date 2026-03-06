“강한 줄은 알았는데 이 정도일 줄이야…” 오타니 선제 결승 만루포 앞세운 ‘사무라이 재팬’, 대만에 13-0 7회 콜드게임 승, 한국 마운드도 비상 [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자] 자타공인 C조 최강인건 알았는데, 이정도로 강할 줄이야. 월드베이스볼클래식(WBC) 2연패 및 통산 네 번째 우승에 도전하는 ‘사무라이 재팬’이 대만 마운드를 폭격하며 0회 콜드게임의 압승을 거뒀다. 7일 일본을 상대하는 ‘류지현호’의 마운드에도 비상등이 켜졌다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

이바타 히로카즈 감독이 이끄는 일본 야구 대표팀은 6일 일본 도쿄도 분쿄구 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 본선 1라운드 C조 조별리그 대만과의 경기에서 2회 터진 오타니의 선제 결승 만루홈런 등 2회에만 타자일순하며 10점을 내는 폭발력을 앞세워 13-0, 7회 콜드게임을 거뒀다.

WBC에서는 본선 1라운드와 8강에만 콜드게임이 적용되는 데 5회 종료 시 15점차 이상, 7회 종료 시 10점 차 이상이면 콜드게임이 선언된다. 일본과 대만의 격차가 나긴 하지만, 누구도 콜드게임으로 끝날 줄은 예상하지 못했던 게 사실이다. 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 랭킹에서 일본이 1위, 대만이 2위에 올라있다. 대만은 WBSC가 주관하는 대회인 프리미어12 2024에서 일본을 꺾고 우승을 차지해 미국(3위), 한국(4위)보다 WBSC 랭킹이 높다.

사진=로이터연합뉴스

세계랭킹 1,2위 간의 맞대결에서 누가 콜드게임을 예상하겠나. 그러나 사무라이 재팬의 타선은 이런 상식을 가볍게 비웃었다. 그리고 그 선봉엔 역시 사무라이 재팬의 상징인 오타니 쇼헤이가 있었다. 애런 저지(뉴욕 양키스)와 더불어 현존하는 타자 중 쌍벽을 이루는 세계 최고의 오타니 쇼헤이가 자신의 방망이 능력을 과시하는 건 공 1개면 충분했다. 1번 지명타자로 선발 출장한 오타니는 1회 첫 타석에 대만 선발 정 하오춘의 초구 직구를 잡아당겨 우익선상에 떨어지는 2루타를 때려냈다.

후속타 불발로 일본 첫 득점 주자가 되는 데 실패한 오타니는 2회 직접 해결사로 나섰다. 무라카미 무네타카의 볼넷과 슈고 마키의 안타, 겐다 소스케의 몸의 맞는 공으로 만루를 만든 일본은 켄야 와카츠키가 포수 파울플라이로 물러났다. 이어 타석에는 오타니. 볼카운트 2B-1S에서 정 하오춘의 커브가 바깥쪽 낮은 코스로 잘 들어왔지만, 오타니는 한 손을 놓다시피 하며 잡아당겼고, 발사각 32도, 타구 속도 102.4마일로 날아간 이 타구는 368피트를 날아가 도쿄돔 우측 담장을 넘겼다. 한 손을 놓고도 담장을 넘기는 오타니의 괴력을 엿볼 수 있는 타구였다.

사진=AP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

순식간에 4-0을 만든 일본은 거침없이 대만 마운드를 두들겼다. 이후 안타 4개와 볼넷 3개를 얻어내며 9-0을 만들었고, 오타니가 다시 한 번 2사 1,3루 찬스에서 세 번째 타석에 섰다. 오타니에겐 자비란 없었다. 또 한 번 라인 드라이브 타구로 우전 적시타를 만들어내며 기어코 10-0을 만들었다. 오타니를 필두로 한 일본 타선의 폭발력에 3루측을 가득 메운 대만 팬들은 숨죽인 듯이 조용해졌다.

일본은 3회에도 오카모토 카즈야의 적시타, 겐다 소스케의 2타점 적시타로 13-0을 만들며 일찌감치 승기를 굳혔다.

이제 관건은 과연 5회 콜드게임이 나오느냐였다. 그러나 일본 타선은 4회, 5회에 무득점으로 침묵하며 5회 콜드게임은 무산됐다.

야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

일본의 선발투수로 등판한 야마모토 요시노부도 2.2이닝 동안 볼넷 3개를 내주며 제구에는 다소 난조를 보였지만, 피안타 없이 삼진 2개를 솎아내며 무실점으로 마운드를 내려갔다.

야마모토에 이어 마운드에 오른 후지히라 쇼마(0.1이닝)-미야기 히로야(2이닝)도 피안타 없이 무실점으로 틀어막았다. 일본의 막강 마운드 앞에 대만은 5회까지 안타를 하나도 때려내지 못했다. 5회 몸에 맞는 공과 볼넷으로 1사 1,2루의 찬스를 잡았고, 스튜어트 페어차일드가 미야기를 상대로 좌측 담장을 넘기는 타구를 때려냈으나 판독 결과, 파울이었다. 결국 페어차일드도 땅볼로 물러났고, 린안거도 헛스윙 삼진을 당하며 득점에 실패했다.

7회 콜드게임의 위기에 몰린 대만. 콜드게임 저지는 고사하고 첫 안타도 때려내지 못했던 대만 타선은 6회에 첫 안타를 신고했다. 바뀐 투수 키타야마 고키를 상대로 선두타자 장위가 우전 안타를 때려냈다. 그러나 후속타 불발로 득점엔 실패했다.

사진=EPA연합뉴스

사진=AP연합뉴스

7회초 일본의 공격. 사이클링 히트에 3루타 하나를 남겨놓은 오타니가 선두타자로 나설 차례였지만, 점수 차가 워낙 큰 상황에서 이바타 감독은 사토 데루아키를 대타로 냈다. 이날 오타니의 성적은 4타수 3안타(1홈런) 5타점 1득점. 사무라이 재팬의 리더다운 맹활약이었다.

일본이 7회에 점수를 내지 못하며 13-0이 유지된 채 맞은 대만의 7회말 공격. 대만은 콜드게임을 피하기 위해선 7회에 4점을 내야만 했지만, 이미 분위기를 넘겨준 대만에겐 그럴 힘이 없었다. 일본은 7회 마운드를 소타니 류헤이로 바꿨고, 소타니는 대만 타선을 삼자범퇴로 돌려세우며 7회 콜드게임을 완성했다.