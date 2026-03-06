트럼프 “이란과의 합의는 무조건 항복 외에는 없을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 일주일째로 접어든 대이란 군사작전과 관련해 “이란과의 합의는 무조건 항복외에는 없을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이같이 밝힌 뒤 “그 이후에는, 훌륭하고 수용 가능한 지도자들이 선택되면 우리와 우리의 훌륭하고 매우 용감한 많은 동맹 및 파트너들이 이란이 파멸의 벼랑 끝에서 벗어나도록 끊임없이 노력할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 미국 대통령은 6일 이란과의 합의는 “무조건 항복 외에는 없다”고 밝혔다. AP연합뉴스

이어 “그렇게 해서 이란을 경제적으로 어느 때보다 훨씬 더 크고, 더 좋고, 더 강하게 만들 것”이라며 “이란은 위대한 미래를 맞이할 것”이라고 말했다. 그러면서 “이란을 다시 위대하게(MAKE IRAN GREAT AGAIN·MIGA)”라고 적었다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 이란이 완전한 항복을 해야만 협상이 가능하다는 전제조건을 분명히 함으로써, 이란이 저항할 경우 중·장기전도 불사하겠다는 의지를 피력한 것으로 분석된다. 동시에 미국에 우호적이고 온건한 지도부가 들어설 경우 경제적 재건을 지원할 수 있다는 메시지를 낸 것은 미군과 이스라엘군 공격으로 폭사한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 시절의 체제와 반미 정책 등을 고수하는 차기 이란 정권은 용납하지 않겠다는 의지를 확인한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 미·이스라엘군의 폭격으로 하메네이 이란 최고지도자가 사망한 뒤 이란의 차기 리더십에 관여하겠다는 의지를 보이고 있다.