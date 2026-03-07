‘충주맨’ 김선태 “수익 30% 기부하겠다…광고 메일만 700통”

충주시 공무원 당시 ‘충주맨’으로 활약하던 김선태가 퇴사 후 개설한 개인 유튜브 채널 구독자를 100만 명 달성하면서 소감과 향후 계획을 직접 밝혔다.

지난 6일 김선태는 자신의 유튜브 채널에 ‘100만 구독자 감사합니다’라는 제목의 영상을 게재했다. 영상은 100만 구독자 기념 질의응답 및 소감, 향후 계획을 담았다.

​ 김선태

그가 지난 3일 개설한 유튜브 채널 ‘김선태’는 개설 직후 빠르게 구독자를 모으며 6일 기준 123만 명을 돌파했다.

그는 방향성에 대해서는 “앞으로는 홍보 전문 채널을 만들어보려 한다”며 “사람이나 동물, 물건, 제도 같은 공익적인 내용이나 기업 등 다양한 대상을 고려 중”이라고 설명했다.

또한 “충주에서 유튜브를 할 예정”이라고 밝히며, “홍보를 통해 수익이 발생하는데 사익을 계속 추구하면 욕먹을 것 같다”고 말했다. “보통 제가 7, 소속사가 3 비율로 나누는데 저는 앞으로 발생하는 모든 유튜브 수익을 제가 7, 기부를 3으로 나누겠다”고 전했다.

그는 “저도 먹고 살아야 하니까 비용은 제하고 7:3으로 나누겠다”고 덧붙였다. 한 달 혹은 분기 등 정기적으로 금액을 모아 기부하는 콘텐츠를 제작할 전망이다.

​ 김선태

이날 그는 “많은 분이 질문을 남겨주셔서 대략 답해보려고 한다”며 말을 시작했다. 민원인으로 시청을 방문해 주라는 장난스러운 요청에는 “자신 있다”고 웃으며 대답했지만, “그렇지만 상도덕에 어긋나는 일”이라고 선을 그었다.

이어 자신이 운영하던 충주시 공식 유튜브 채널보다 개인 채널 구독자가 더 많아진 상황에 대해 복잡한 심정을 털어놓았다. 그는 “묘한 기분이다. 기분이 마냥 좋지는 않다”며 “개인 채널이 잘 되는 것은 좋지만, 충주시 채널도 함께 더 성장했으면 좋겠다”고 말했다.

예상보다 빠른 성장세에 대해서도 놀라움을 드러냈다. 김선태는 “채널이 이렇게까지 빠르게 커질 줄은 몰랐다”며 “지금쯤 구독자 30만 명 정도만 돼도 좋겠다고 생각했다”고 설명했다.

광고 문의도 급증했다고 밝혔다. 그는 “광고 관련 메일이 굉장히 많이 들어왔다”며 “현재 메일이 700개 정도 쌓여 있는데, 광고 제안뿐 아니라 응원 메시지도 있어 하나씩 확인해 볼 예정”이라고 말했다.