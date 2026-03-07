“계속 닦았는데...” 물티슈로 식탁 닦으면 건강에 해로워

최근 물티슈로 식탁을 닦는 습관이 건강에 영향을 줄 수 있다는 전문가 의견이 제기됐다. 물티슈에 포함된 일부 화학 성분이 식탁 표면에 남아 음식 섭취 과정에서 체내로 들어갈 가능성이 있다는 점이 근거이다.

지난달 27일 이화여대 과학교육학과의 최은정 박사는 유튜브 채널 ‘교육하는 의사! 이동환 TV’의 영상 ‘락스, 에탄올...무심코 뿌렸다가 큰일납니다’에 출연해 주방에서 물티슈 사용에 대한 주의를 당부했다.

최 박사는 “식탁으로 식탁을 닦는 분들이 많더라”라며 “행주를 빨고 말리고, 관리하는 과정이 귀찮아서 물티슈로 하는 가정이 많더라”고 실태를 꼬집었다.

일반적인 물티슈에는 세정 효과를 높이기 위해 계면활성제와 알코올이 포함되어 제품에 따라 향을 내기 위한 합성 향료가 첨가되기도 한다. 그는 “식기도 식탁에 접촉하기 때문에 식사 시 세정제, 보존제, 향료를 미량 섭취할 가능성이 있다”고 지적했다. 이는 환경호르몬으로 내분비계 장애를 일으키는 물질로 작용할 위험이 있다고.

물티슈를 식탁에 닦는 등 지속적으로 유해 물질에 노출될 경우 미세먼지 등 자연스럽게 일상에서 접하는 독성 물질과 중복되게 영향 줄 수 있어 주의해야 한다고 강조했다.

행주 및 물티슈의 대안으로는 키친타월을 물에 적셔 사용하는 방법을 제시했다. 최 박사는 “키친타월은 마른 상태로 보관되기 때문에 물티슈와 다르게 보존제가 들어갈 필요가 없고, 대부분 천연 펄프를 원료로 사용해 비교적 안전하다”고 말했다.

일부에서 제기되는 형광증백제 사용 우려에 대해서는 “직접 확인해 본 결과 국내에서 판매되는 제품들은 관리가 잘 이뤄지고 있다”고 설명했다.