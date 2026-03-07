아이브, 음방 통산 '80관왕' 달성…대세 걸그룹 인증

그룹 아이브(IVE). 한윤종 기자

그룹 아이브(IVE, 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 음악방송 통산 80관왕을 달성했다.

아이브는 최근 발매한 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'으로 지난 6일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서 3월 첫째 주 1위에 올랐다.

아이브는 이번 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE +)'로 '뮤직뱅크'에서 2주 연속 1위를 기록해왔으며, '뱅뱅' 5관왕에 또 다른 더블 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)' 1관왕을 더해 통산 6관왕을 기록했다.

이로써 아이브는 팀 통산 음악방송 80관왕이라는 기록을 썼다.

그룹 아이브(IVE). KBS '뮤직뱅크'

아이브는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "컴백 이후 다이브(공식 팬클럽명)와 함께 행복한 순간들을 나눌 수 있어 정말 감사하고 기쁘다. 항상 큰 사랑을 보내주는 다이브가 있어서 더욱 힘내서 활동하고 있는 만큼, 남은 활동도 끝까지 많은 응원 부탁드린다"고 소감을 전했다.

이어 "아이브의 음악을 사랑해주시는 모든 분들께도 다시 한 번 감사드린다"고 덧붙였다.

그룹 아이브(IVE)

아이브에게 1위를 안겨준 '뱅뱅'은 EDM과 일렉트로닉 사운드를 기반으로 한 강렬한 에너지가 돋보이는 곡으로, 중독성 강한 사운드와 직관적인 퍼포먼스로 많은 관심을 받고있다.

더블 타이틀곡 '블랙홀(BLACKHOLE)'은 시네마틱한 분위기 속에서 전개되는 셔플 기반의 트랙으로, 넓게 펼쳐지는 공간감과 영화적인 사운드 텍스처가 몰입감을 극대화한 노래다.

신보 서사의 중심에 놓인 이 곡은 아이브의 이야기를 '나'에서 '우리'로 확장하며, '우리'라는 존재를 새롭게 정의하는 메시지를 담았다.

이같은 인기 속에 아이브는 오늘 MBC '쇼! 음악중심'과 오는 8일 SBS '인기가요'에서 '뱅뱅' 무대를 선보이며 이번 활동의 막을 내린다.