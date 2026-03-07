'잔나비' 최정훈에 협박·사적 만남 요구해 온 스토킹 가해자, 벌금 500만 원

페포니뮤직 "악성 게시물 상시 채증중…가해자 합의 의사 없다"

잔나비 최정훈. 한윤종 기자

밴드그룹 잔나비의 최정훈을 상대로 스토킹 및 성범죄를 저지른 가해자가 법적 처벌을 받았다.

페포니뮤직은 지난 6일 사회관계망서비스(SNS)에 "가해자가 최정훈의 블로그 게시물 댓글에 욕설, 사적인 만남 요구, 살해 협박성 발언 등을 지속적으로 게시한 사실이 있었다"고 밝혔다.

가해자는 최정훈의 개인 블로그에 본인의 사진을 포함한 댓글을 수백 차례 남기고 욕설, 사적 만남 요구, 살해 협박성 발언의 악성 게시물을 반복적으로 남겨왔다.

뿐만 아니라, 잔나비 소속사 건물 인근에 찾아오는 등 지속적으로 최정훈을 스토킹하는 행위도 해온 것으로 전해졌다.

이에 페포니뮤직은 '성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(통신매체이용음란)'과 '스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반' 혐의 등으로 가해자를 고소했다.

이에 경찰은 최정훈의 신변 보호를 위해 가해자에 접근금지 등 잠정 조치를 내리고, 벌금 500만 원과 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 확정했다.

이번 사건으로 페포니뮤직은 "향후에도 팬 여러분의 소중한 제보와 자체 모니터링으로 악성 게시물을 상시 채증하고 있다"며 "앞으로 적극적인 법적 대응을 이어갈 것이고, 가해자에 대해서는 어떠한 합의도 없이 엄중한 책임을 묻겠다"고 힘주어 말했다.