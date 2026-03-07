168cm·30kg대 이희진 "베이비복스 때 다이어트 無… 살 계속 빠져"

이희진과 심은진이 베이비복스 활동 당시를 회상했다. 유튜브 채널 '찐자매cross' 영상 캡처

이희진과 심은진이 그룹 베이비복스 활동 당시를 회상했다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘찐자매cross’에는 ‘아이돌 최악의 방송 사고?!’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이희진과 심은진은 밸런스 게임을 진행하며 과거 베이비복스 활동 시절 겪었던 일화를 이야기했다.

그 중 ‘컴백 보름 전, 더 괴로운 다이어트는?’ 이라는 질문에 1번 선택지는 ‘식단 빡세게(닭가슴살/샐러드 고정)’, 2번 선택지는 ‘운동 빡세게(하루 만보 의무)’가 있었다.

먹는 것을 너무 사랑하는 이들. 유튜브 채널 '찐자매cross' 영상 캡처

이에 두 사람은 고민 없이 1번 선택지가 더 괴롭다고 말했는데, 이들 모두 “먹는 것을 너무 사랑하기 때문”이라고 답했다. 제작진이 “두 분 다 운동하는 것을 좋아하느냐”고 묻자 “그럴 리가”라고 답하면서 “먹는 거를 먹지 말라고 그러는 게 더 화가 난다”고 말했다.

심은진은 “운동을 하면 사람이 건강해지기라도 하지. 먹는 걸 금지하면 스트레스를 받는다”고 덧붙였다.

“예전에 베이비복스 시절에도 다이어트를 했느냐”는 제작진의 질문에 이희진은 고개를 저었고 “정말 우리 다 다이어트 안 했다”고 밝혔다. 심은진은 “왜냐하면 그땐 다이어트를 안 해도 이미 살이 계속 빠졌고, 잠 못 자고 밥 못 먹고 맨날 이렇게 돌아다니니까 살이 찔 틈이 없었다”고 밝혔다.

이들은 베이비복스 시절에 다이어트를 하지 않았다고 전했다. 유튜브 채널 '찐자매cross' 영상 캡처

그러면서 “가끔 이지 언니가 했던 것 같다. 이지 언니는 먹는 걸 되게 좋아하고, 떡볶이를 좋아했다. 언니는 다이어트를 할 때 떡볶이를 안 먹었다. 은혜도 빵 조금 안 먹고 약간 그런 스타일이었다”고 전했다. 이희진 역시 이에 공감하며 “그때는 다이어트라는 걸 몰랐다”고 말했다.

한편, 이희진은 지난해 11월 한 건강 프로그램에 출연해 “전혀 관리를 안 한다”며 “최근 예전에 비해 몸무게가 12kg이 쪘다. 몸무게 앞자리가 30kg대에서 40kg대로 바뀌었다”고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

당시 이희진은 건강검진을 했는데 좋지 않은 지점들이 발견되어 건강 염려증이 심해졌다고 말하기도 했다. 그때부터 영양제를 챙겨 먹기 시작했다는 이희진의 소식에 네티즌들은 우려의 목소리를 보내기도 했다.