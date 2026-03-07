한일전 앞둔 류지현 감독 “日 타선 강하지만…경천위지 자세로 준비”

일본과의 맞대결을 앞둔 한국 야구대표팀 류지현 감독은 일본과의 경기를 앞두고 ‘경천위지(經天緯地)’라는 사자성어를 인용하며 팀 운영의 방향성을 제시했다.

류 감독은 7일 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 일본전을 앞두고 열린 기자회견에서 “경천위지라는 사자성어가 있다”며 “전체를 아우르며 조직을 조율하는 리더의 자세인데, 그런 취지로 오늘 경기를 준비했다”고 말했다.

사진=연합뉴스

그는 일본전에 대해 “굉장히 중요하다”면서도 “조별리그 4경기가 다 중요하고 (일본전은) 그중 한 경기”라고 강조했다. 일본전을 의식하되 결선 진출이라는 큰 목표 속에서 팀을 운영하겠다는 뜻으로 풀이된다.

류 감독은 이날 선발 투수로 고영표(kt wiz)를 낙점한 배경도 설명했다. 그는 “저희 캠프 과정을 쭉 아시는 분들은 그 느낌을 아실 것”이라며 “여러 계획들을 준비해왔고, 2월 오키나와 캠프 후반부에 고영표가 오늘 선발로 나가는 게 가장 좋겠다고 결정했다”고 말했다.

전날 일본이 대만을 13-0으로 제압한 데 대해서 류 감독은 “이달 초 오사카 평가전 때만 하더라도 타격 컨디션이 올라오지 않은 것 같았지만 어제는 대부분 선수가 정점에 오른 느낌을 받았다”고 평가했다.

이어 “일본은 오타니 쇼헤이 말고도 1번부터 9번까지 라인업이 좋다”며 “전력 분석을 잘한 만큼 그 안에서 잘 준비하겠다”고 각오를 밝혔다.