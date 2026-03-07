차영수, 강진군수 선거 출마 선언... “강진 예산 1조원 시대 열겠다”

“머무는 강진·일하는 강진·돌아오는 강진 실현”

차영수 전남도의회 의원이 강진군수 선거 출마를 공식 선언했다.

차 의원은 7일 강진읍 사의재에서 출마 선언식을 열고 “강진을 4개 권역으로 구분해 산업·농업·관광·정주 기능을 특화 발전시키겠다”며 “머무는 강진, 일하는 강진, 돌아오는 강진을 실현하겠다”고 밝혔다.

차영수 전남도의회 의원이 7일 강진읍 사의재에서 강진군수 출마를 선언하며 “임기 내 강진 예산 1조원 시대를 열겠다”고 밝히고 있다. 의원실 제공

차 의원은 인구 감소와 지역경제 침체 극복 방안으로 △성전·도암·신전(제1권역) △작천·병영·옴천(제2권역) △칠량·대구·마량(제3권역) △강진읍·군동(제4권역) 등 4개 권역별 발전 전략을 제시하고, 권역 간 연계를 통해 균형 발전을 이루겠다는 구상을 내놓았다.

그는 “스쳐 가는 관광이 아니라 먹거리와 볼거리가 어우러진 ‘머무는 관광’ 시대를 열어 지역경제에 활력을 불어넣겠다”며 “농수축산업의 고부가가치화와 공격적인 기업 유치를 통해 양질의 일자리를 창출하겠다”고 말했다.

또 “전남도의회 예산결산특별위원회 위원장을 맡아 12조원이 넘는 전남도의 예산을 다뤄본 경험이 있다”며 “예산이 어디에 있고 어떻게 확보해야 하는지 잘 아는 예산 전문가로서 임기 내 강진군 예산 1조원 시대를 반드시 열겠다”고 강조했다.

차 의원은 “중앙정부 정책 흐름을 모르는 군수는 예산을 ‘구걸’하지만, 나는 예산을 ‘설계’하고 ‘확보’할 줄 안다”며 “이재명 정부의 국정과제와 발맞춰 강진 발전을 이끌겠다”고 밝혔다.

특히 “현재 전남·광주 통합이라는 큰 흐름 속에서 강진이 전남의 끝자락에 머무를지, 통합 시대의 중심으로 도약할지 선택의 기로에 서 있다”며 “중앙정부와 전남도, 국회와 긴밀히 협력해 강진의 새로운 미래를 설계하겠다”고 말했다.

아울러 정부가 추진하는 에너지 고속도로, 농어촌 기본소득, 스마트 농어촌 전환 등 정책을 지역 실정에 맞게 융합 추진하겠다는 구상도 밝혔다.

차 의원은 “갈등이 있는 곳에는 직접 찾아가 대화하고 투명하고 공정한 행정을 통해 군민의 신뢰를 받는 군수가 되겠다”며 “소통과 통합의 열린 군정을 펼치겠다”고 덧붙였다.

차 의원은 제11대 전라남도의회 예산결산특별위원회 위원장, 제12대 전반기 의회운영위원장 등을 역임했으며 현재 조선대학교 총동창회 부회장과 더불어민주당 부의장으로 활동하고 있다.