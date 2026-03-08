에일리, 남편 최시훈 악플에 관상가 만났다…"싸한 관상 아냐"

가수 에일리가 남편 최시훈과 함께 관상을 봤다.
7일 에일리의 유튜브 채널에는 '남편 관상이 진짜 싸한가요..?'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 에일리와 최시훈은 관상가를 만났다. 최시훈은 "연애 초반 기사부터 결혼 기사까지 댓글의 60~70%가 '최시훈 관상이 싸하다'는 내용이었다"며 관상을 보게 된 이유를 밝혔다.
그는 "살면서 '시훈아, 너는 정말 호상이다'라는 얘기를 많이 들었다. 처음에는 그런 말에 크게 신경 쓰지 않았는데 너무 많은 사람들이 이야기하니까 궁금해졌다. 내 관상이 정말 싸하게 보이는지 알고 싶었다"고 털어놨다.
이에 관상가는 "두 사람이 관상으로 치면 완전 상극"이라며 "관상이 너무 똑같으면 오히려 못 산다. 관상이 비슷하면 서로가 끌리는 매력은 강할 수 있으나 불협화음이 많다. 나한테 없는 관상을 상대가 가졌다면 관상 궁합으로 최고"라고 평했다.
또 "에일리 씨는 입체적이지만 동글동글한 이목구비를 가지고 있어서 사람들이 포근하다는 인상을 가진다. 반면 최시훈 씨는 이목구비가 뾰족하고 그래서 차갑게 느낄 수 있다"고 분석했다.
관상가는 에일리의 관상에 대해 "눈썹부터 코끝까지 중년운이 몰려 있다"며 "25세부터 55세까지 일운이 강하게 들어오는 타입이다. 쉴 틈 없이 일이 들어오는 운"이라고 말했다.
이에 에일리는 "데뷔 14년 차인데 거의 일을 쉰 적이 없다"며 놀라워했다. 관상가는 "숨 돌릴 틈 없이 일이 오는 관상이다. 그 운명을 감사히 받아들이고 열심히 해야 된다"고 말했다.
반면 최시훈의 관상에 대해선 "관상의 균형이 좋지만, 아쉬운 게 관골이 밋밋하다. 직업이 동이 많아 끝까지 하고 싶어도 그럴 수 없는 상황이 된다. 여러 가지 경험은 많이 할 수 있는데 전문성이 없다"고 지적했다.
그는 "사람들이 시훈 씨가 망해서 자꾸 직업이 바뀌고 에일리가 시훈 씨를 먹여 살리는 거 아니냐고 생각할 수 있는데 절대 에일리 씨가 먹여 살리는 관상은 아니다"고 강조했다.
관상가는 최시훈이 에일리에 비해 돈복이 부족하다며 돈 관리를 아내에게 맡기라고 조언했다. 그러면서 "부동산 명의를 에일리 쪽으로 하면 곧 건물주가 된다"고 전했다.
한편 에일리는 지난해 3세 연하의 배우 출신 사업가 최시훈과 결혼했다.
<뉴시스>