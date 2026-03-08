엔믹스, 8월 도쿄서 월드투어 공연…일본 팬들과 만난다

엔믹스. JYP엔터테인먼트, 뉴시스

걸그룹 ‘NMIXX(엔믹스)’가 일본에서 월드투어 공연을 열고 현지 팬들과 만난다.

지난 7일 소속사 JYP엔터테인먼트는 그룹 ‘엔믹스’가 오는 8월 8일과 9일 일본 도쿄 Keio Arena Tokyo에서 첫 월드투어 ‘에피소드 1: 제로 프론티어(episode 1: zero frontier)’ 공연을 개최한다고 전했다.

소속사는 "이후 약 1년2개월 만에 성사된 반가운 단독 콘서트에서 '육각형 걸그룹' 엔믹스가 탄탄한 실력과 팔색조 매력을 선사한다"고 기대감을 증폭시켰다.

이들은 지난해 ‘엔믹스 체인지 업 : 믹스 랩(NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB)’을 통해 두 차례 도쿄를 방문한 바 있다.

그룹은 일본 공식 팬클럽도 가오픈했다. 팬클럽의 정식 오픈 일정은 추후 공개될 예정이다.

엔믹스의 첫 월드투어는 지난해 11월 인천 인스파이어 아레나에서 시작됐다. 이번 투어는 유럽, 북미, 일본 등 13개 지역에서 총 15회 공연 규모로 진행된다.

한편 엔믹스가 발매한 곡 '블루 밸런타인'은 미국 미디어베이스의 '톱 40 라디오 차트'에 6주 연속 진입하는 등 글로벌 인기를 받고 있다.