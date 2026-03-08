메뉴보기메뉴 보기 검색

댓글 70% “관상 싸하다더라”…에일리, 결국 남편 관상 풀이 받아

오세영 온라인 뉴스 기자
가수 에일리가 남편 최시훈과 함께 관상풀이를 받았다.

 

지난 7일 에일리의 유튜브 채널 ‘일리네 결혼일기’에는 ‘남편 관상이 진짜 싸한가요..?’라는 제목의 영상이 올라왔다.

 

영상 속에서 두 사람은 관상가를 찾아갔다. 최시훈은 “연애 초반, 결혼 기사 등 우리가 같이 하는 것 중에서 댓글의 60~70% 정도가 ‘관상이 싸하다’는 반응이었다”고 말하며 찾아가는 이유를 밝혔다. 그는 “살면서 ‘너는 호상이다’라는 말을 많이 들었다”며 억울한 마음을 드러냈다.

 

이어 그는 “이런 거에는 잘 안 긁히지만, 계속 듣다 보니 실제로 그렇게 보이는지 궁금해졌다”고 털어놨다. 에일리는 “최시훈을 모르고 만났을 때는 차가울 줄 알았지만 알고 보니 따뜻했다”고 전했다.

 

관상가는 두 사람의 얼굴을 살펴본 뒤 “관상으로 보면 둘이는 완전 상극이다”고 설명했다. 그러면서 “관상은 똑같은 사람이 같이 못 산다”며 “서로에게 없는 특징을 가진 경우가 관상 궁합에서는 좋은 편”이라고 덧붙였다. 관상은 수상, 심상, 족상, 언상, 보상, 인상 등 모든 것이 합쳐진 것을 뜻한다고.

 

이어 에일리에 대해서는 “관상이 입체적이면서도 둥근 편이라 포근한 인상을 준다”고 평가했다. 반면 최시훈에 대해서는 “평면적으로 생겼다”며 “이목구비 선 뾰족해 사람들이 느끼기엔 차갑게 보일 수 있다”고 분석했다.

 

최시훈의 경우 “관상의 균형은 괜찮다”고 말하면서 “2~3kg 정도 찌우길 추천한다. 적당한 살은 돈이다”고 말했다.

 

한편 에일리는 지난해 세 살 연하의 배우 출신 사업가 최시훈과 결혼했다. 최시훈은 넷플릭스 ‘솔로지옥’에 출연해 대중에게 얼굴을 비췄다.

