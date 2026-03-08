'왕과 사는 남자' 벌써 1100만명…1300만명도 가시권

영화 '왕과 사는 남자'가 1100만 관객 고지를 밟았다.

영화진흥위원회와 쇼박스에 따르면, '왕과 사는 남자'는 8일 오전 누적관객수 1100만명을 돌파했다. 개봉 33일만이다. 전날까지 관객수는 1080만명이었다. 이 추세라면 '왕과 사는 남자'는 주말 중 1200만 관객도 무난히 넘어설 거로 예상된다. 8일 낮 12시 현재 예매관객수는 약 27만4000명이다. 이 흥행세라면 다음 주 중엔 1300만명도 가능할 거로 예상된다.

영화 '왕과 사는 남자'의 관객이 1000만명을 넘긴 6일 서울 시내 한 영화관에서 시민들이 '왕과 사는 남자' 상영 정보를 살펴보고 있다. 뉴시스

통상 개봉 첫 번째 주말 관객수가 가장 많고 이후 서서히 감소하는 추세를 보이는 것과 달리 '왕과 사는 남자'는 주말이 거듭될수록 관객수가 증가하는 정반대 추이를 보이고 있다. 개봉 첫 주말엔 76만명, 2주차 주말엔 95만명, 3주차 주말엔 141만명, 4주차 주말엔 175만명이 봤다. 이번 주말에도 4주차 주말과 비슷한 수치를 보일 거로 예상된다.

'왕과 사는 남자'는 지난 6일 오후 1000만 관객을 돌파했다. 역대 34번째이며, 한국영화로는 25번째였다. 코로나 사태 이후 6번째 1000만 영화이며, '범죄도시' 시리즈 3편을 제외하면 단일 영화로는 '서울의 봄' '파묘' 이후 3번째 1000만 영화였다. 1000만명이 본 한국영화가 나온 건 '범죄도시4'가 2024년 5월에 이 기록을 세운 이후 22개월만이었다. 사극이 1000만 영화가 된 건 '왕의 남자' '광해, 왕이 된 남자' '명량' 이후 4번째이기도 했다.

'왕과 사는 남자'는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이와 함께 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연했다. 연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 했다.

<뉴시스>