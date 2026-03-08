직장인 절반 "노동 소득으로 생계 유지·미래 대비 불가"

직장갑질119 1000명 설문…사회 안전망 확충 촉구

직장인 절반가량은 급여 등 노동 소득으로 생계를 유지거나 미래를 대비하는 게 불가능하다고 생각한다는 조사가 나왔다.



직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난달 2∼8일 전국 19세 이상 직장인 1천명을 상대로 '급여 등 노동 소득으로 본인과 가족의 생계를 유지하거나 노후 준비 등 미래 대비가 가능한지'를 물은 결과 56.4％가 '그렇지 않다'고 답했다고 8일 밝혔다.

서울 중구 시청앞에서 직장인들이 이동하고 있다.

이 대답은 비정규직(63.3％), 비사무직(62.2％), 5인 미만(66.3％) 등 임금 수준이 낮은 집단에서 높게 나타났다.



노동 소득을 통한 생활 유지·노후 대비에 정부·기업의 책임이 있다고 보는지를 묻는 말에는 81.7％가 '그렇다'고 답했다.



응답자의 36.7%(이하 복수 응답 가능)는 정규직 확대, 고용 안정성 강화가 필요하다고 했다. 기본소득제 도입(32.2％), 주거비 부담 완화 정책(31.8％), 최저임금 인상과 임금 체계 개선(27.6％) 등이 뒤를 이었다.



김기범 직장갑질119 변호사는 "노동 소득만으로도 안정적인 삶과 미래 준비가 가능하도록 고용 안정성 강화, 임금 하한선 제고, 사회안전망 확충과 같은 정책적 대응이 필요하다"고 강조했다.

<연합>