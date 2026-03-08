李대통령, 10일 대·中企 상생간담회…삼성·SK·현대車 등 참석

이재명 대통령이 삼성전자와 현대자동차를 비롯한 대기업 및 협력 중소기업 관계자들과 상생 협력을 주제로 머리를 맞댄다.



강유정 청와대 대변인은 8일 "이 대통령은 오는 10일 '상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다'라는 슬로건 아래 간담회 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'를 주재한다"고 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

대·중소기업 상생 협력 우수 실천 기업에 대한 격려와 모범사례 확산을 위해 마련된 간담회에는 기업과 정부 관계자 등 모두 38명이 참석한다.



민간에서는 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대차, 한화오션, 네이버를 비롯한 상생 실천 대기업의 상생 담당 사장급 임원 및 협력 중소기업 관계자, 관련 전문가 등이 참석한다.



정부에선 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 안규백 국방부 장관 등이 자리하며 청와대 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등도 배석한다.



강 대변인은 "간담회에서 기업인들은 경영 현장의 생생한 협력 사례를 소개하고 상생 생태계 발전을 위한 다양한 아이디어를 제시할 예정"이라고 설명했다.

