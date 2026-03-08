SKY도 신입생 정원 61명 못 채웠다…의대 열풍 여파

지난해 서울대·연세대·고려대 3개 대학이 신입생 모집에서 61명의 학생을 채우지 못한 것으로 나타났다. 지난해 의대 모집정원이 확대돼 다른 해보다 이탈 폭이 컸던 것으로 분석된다.

8일 종로학원에 따르면 2025학년도 SKY 신입생 미충원 인원은 총 41개 학과에서 61명 발생했다. 2020학년도와 비교하면 미충원 인원은 약 3배 증가했다. 2020학년도에는 14개 학과에서 21명의 미충원이 발생했다.

서울 관악구 서울대학교 정문 모습. 뉴스1

대학별로 보면 고려대에서 미충원 인원이 가장 많았다. 25개 학과에서 43명이 미충원됐다. 그중 자연계열이 18개 학과에서 미충원 인원이 29명 발생해 가장 큰 비중을 차지했다.

서울대는 12개 학과에서 13명의 미충원이 발생했다. 최근 6년 중 최고치였다.

연세대도 4개 학과에서 5명이 미충원됐다. 2024학년도 10개 학과에서 18명 미충원 인원이 발생한 것과 비교하면 줄어든 수치다. 연세대 미충원이 줄어든 것은 자연계열 논술 문제지 사전 유출 논란으로 논술 시험이 추가 실시되면서 모집정원보다 많은 신입생이 선발된 영향도 있는 것으로 분석된다.

종로학원은 향후 지역의사제가 도입되고 2028학년도 대입부터 문·이과 통합 체제가 본격화하면 신입생 미충원 규모가 더 늘어날 수 있다고 봤다.

임성호 종로학원 대표는 “문·이과 통합 수능 체제에서는 자연계 중심으로 나타난 미충원이 인문계 학과로 확대될 수 있다”며 “향후 지역의사제 도입에 따른 의대 정원 확대와 의대 선호 상승, 학령인구 감소까지 맞물리면 SKY에서도 미충원 발생이 더 증가할 수 있는 상황”이라고 했다.